- Doğuştan zırhlı, yerli ve milli 'TULGA' jandarma giydirmesiyle ilk kez sergilendi

İZMİR - Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, jandarma giydirmesiyle TEKNOFEST İzmir'de ilk kez sergilendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde iç güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere 300 TULGA Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı üretileceği öğrenildi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, önümüzdeki günlerde envanterine katılacağı jandarmanın giydirmesiyle ilk kez TEKNOFEST İzmir'de sergilendi. BMC tarafından üretilen ve jandarmanın kullanımına sunulacak olan TULGA'nın prototipi, TEKNOFEST İzmir'de jandarma giydirmesiyle stanttaki yerini aldı. Seri üretimine bu yıl başlamasının hedeflendiği TULGA'nın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde iç güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere üretileceği bildirildi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

BMC standında yoğun ilgi gören TULGA'yı gören vatandaşlardan Süleyman Hamza Kaplan, "Yerli ve milli olması zaten bizim için en önemli olan faktör. Teknolojik gelişmelerimizi beğenerek takip ediyoruz. Umarım özellikle savunma sanayimizde çok daha iyi gelişmelere de tanık olacağız. Örnek teşkil ediyor, tam bağımsız Türkiye yolunda. TEKNOFEST İzmir'i de çok güzel bir organizasyon olarak bulduk. Girişlerden çıkışa kadar, stantların kurulumu ve bilgilendirmeye kadar çok başarılı bir organizasyon. Uzun süredir bu anı bekliyorduk" dedi. Kaplan'ın küçük kızı Masal Kaplan ise, "Jandarma aracını çok beğendim ve bu aracı gördükten sonra büyüyünce jandarma olmaya karar verdim" dedi.

"Ülkemizde teknoloji geliştikçe mutlu oluyoruz"

TULGA'yı görünce teknolojik gelişmelerden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Süleyman Babaoğlu da, "Ülkemizde teknoloji geliştikçe biz de vatandaş olarak çok mutlu oluyoruz. Bizim çocukluğumuzda böyle bir şey yoktu. Burada gördüğümüz tüm araçlar mükemmel ve son teknoloji. İlk defa İzmir'de, Çiğli'de görüyoruz. Bütün vesile olanlara çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Güvenlik ve hız bir arada

TULGA, sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve balistik koruma seviyesi sayesinde güvenlik ve konforu bir arada sunuyor. Araç, sahip olduğu gelişmiş zırhı ve balistik hücumlara karşı dayanıklı yapısı ile 5 kişilik taşıma kapasitesi ve yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip bulunuyor. TULGA SUV, 4 silindirli dizel motordan aldığı 250 beygir güçle saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor. TULGA SUV, disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyonu sayesinde en zorlu arazi şartlarında bile görevini başarıyla yerine getiriyor.