DOF Robotics, IAAPA Expo Asia'da uluslararası ödül aldı

DOF Robotics, 7 eksenli 360 derece dönebilen Hurricane VR 360 simülatörü ile IAAPA Expo Asia fuarında bir kez daha ödül kazandı. Yurt dışında ülkemizi yüzde 100 yerli yazılım kullanarak temsil eden DOF Robotics, ülkemizi IAAPA Expo Asia 2023'te de temsil edecek.

DOF Robotics, birçok uluslararası fuarda sergilediği 7 eksenli 360 derece dönebilen Hurricane VR 360 simülatör ile yer aldığı IAAPA Expo Asia fuarında bir kez daha uluslararası ödül aldı.

DOF Robotics açıklamasına göre, Marvel Studios, Universal Studio, Wanda Group gibi dünyaca ünlü firmalarla çalışan DOF Robotics, yurt dışında ülkemizi yüzde 100 yerli yazılım kullanarak temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, IAAPA Expo Asia 2023'te geliştirdikleri yerli teknolojiyle ülkemizi temsil etmekten dolayı oldukça gururlu olduklarını belirtti.

Mertcan, "İmkan bulduğumuz her an ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz eşsiz yazılımlarla eğlence sektörüne bu güne kadar birçok ürün kazandırdık. Eğlence dünyasına ilham vermeye ve yenilik getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.