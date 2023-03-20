DJI RS ailesinin en pratik üyesi: RS 3 Mini sahnede

Film yapımcıları ve içerik üreticileri için heyecan verici bir gelişme olarak, DJI RS ailesinin en yeni üyesi RS 3 Mini, piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Hafif ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken bu gimbal, güçlü taşıma kapasitesi ve mükemmel sabitleme performansıyla da iddialı. İşte ayrıntılar…

RS ailesinin en pratik üyesi: DJI RS 3 Mini

DJI RS 3 Mini, küçük boyutu ve entegre pili sayesinde kullanıcıların her an yanında olabilecek bir ürün olarak öne çıkıyor. Üstelik daha küçük bir gövde ve doğal dikey çekim özelliğiyle yenilikçi bir tasarıma sahip. Hafifliği ve ufak boyutlarıyla, seyahatlerde rahatlıkla taşınabilen RS 3 Mini, aynasız kamera ve lens kombinasyonlarını destekliyor.

Gövdesi 2 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip olan RS 3 Mini, ana akım tam çerçeve veya APS-C aynasız kameralarla kullanılabiliyor ve çok çeşitli kamera ve lens kombinasyonlarına imkan tanıyor. Üstün sabitleme performansı sayesinde, koşu esnasında veya düşük açılı çekimlerde bile görüntülerin kalitesinden ödün vermiyor.

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Dikey çekimler için özel olarak tasarlanmış RS 3 Mini, aksesuarsız anında dikey konuma geçebilirken, hızlı geçişlere olanak tanıyan ARCA standardını da destekliyor. Bu sayede, sosyal medya platformları için optimize edilmiş film içerikleri hazırlamak çok daha kolay ve pratik hale geliyor.

Kullanıcı deneyimini ön planda tutan RS 3 Mini, Bluetooth deklanşör kontrolü ile ana akım aynasız kamera modellerini destekliyor ve otomatik yeniden bağlanma özelliğine sahip. 1,4 inç tam renkli dokunmatik ekrana ve yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip olan bu gimbal, uygulama olmadan ayar yapabilme ve ortak ayarlara hızlı erişim sağlama avantajı sunuyor.

Üstelik entegre pili ile 10 saate kadar çalışma süresi ve 2,5 saatte şarj imkanıyla kullanıcılarına uzun süreli çekimler için ideal bir çözüm sunuyor. Kısacası, DJI RS 3 Mini, hafifliği ve kompakt tasarımıyla kullanıcılarına rahatlık ve taşınabilirlik sağlarken, güçlü taşıma kapasitesi ve üstün sabitleme performansıyla da profesyonel çekimler için ideal bir seçenek sunuyor. İçerik üreticileri ve film yapımcıları için vazgeçilmez bir ürün olduğunu söylemek mümkün.

Ürün şu an da Hepsiburada'da 9 bin 489 TL'den satılıyor. Buraya tıklayarak satın alabilir ve tüm özelliklerini inceleyebilirsiniz.

DJI RS 3 Mini özellikleri: