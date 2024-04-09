Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

DJI, Ronin Kamera ve Aksesuar Serisinin Yeni Modellerini Tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DJI, Ronin kamera ve aksesuar serisinin 10. yılına özel olarak yeni modellerini görücüye çıkardı. DJI RS 4 ve RS 4 Pro olarak adlandırılan yeni gimbal modelleri, profesyonel düzeyde kamera stabilizasyonu vadediyor. Ayrıca batarya ve kullanış açısından da oldukça önemli iyileştirmeler getiriyor.

DJI RS 4 ve RS 4 Pro en iyisi mi?

Yeni DJI RS 4, özellikle bireysel içerik oluşturucularına hitap ediyor. Sadece 1,4 kg ağırlığındaki cihaz; 3 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. RS 3 modeline göre daha iyi dikey çekimler yapabilmek için eksen kilitlerinin yükseltilmesi ve eğim aralığının genişletilmesiyle öne çıkıyor.

Ayrıca otomatik kilitli bir dokunmatik ekrana ve Bluetooth'lu uzaktan kumandaya yer veriyor. DJI, 18W hızlı şarj desteğine sahip BG21 bataryasını kullandığını söyledi. Bu bataryanın 2,5 saatte şarj olduğu ve 12 saate kadar kullanım sunduğu belirtildi. Ayrıca 30 saate kadar kullanım sunan yeni RS BG70 pil de satılacak.

1323312132

RS 4 Pro modeli ise daha çok profesyonel film ekipleri ve stüdyolara hitap edecek. Yeni gimbal; 4,5 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. Ayrıca LiDAR otomatik odaklama ve Next-Gen ActiveTrack Pro özelliğine yer veriyor.

Çift odak ve yakınlaştırma motoru ise her iki işlevin de aynı anda kontrol edilmesini sağlıyor. Diğer yeni özellikler arasında araç çekimleri için optimize edilmiş stabilizasyon ve dördüncü nesil RS dengeleme algoritması bulunuyor.

Fiyatlandırma ise DJI RS 4 için 549 dolardan ve RS 4 Pro için 869 dolardan başlıyor. DJI, yeni gimbal modellerinin satışına önümüzdeki haftalardan itibaren başlayacağını söyledi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Nisan günün maçları nereden izlenir? Mersin bayram namazı saat kaçta 2024? Mersin bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Hatay bayram namazı saat kaçta 2024? Hatay bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bahar yeni bölüm izle! Bahar dizisi 8. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Gaziantep bayram namazı saat kaçta 2024? Gaziantep bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Romatizma ağrılarına son! Bu otu tüketen ağrıları unutuyor... Romatizmaya iyi gelen ot hangisi? RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, resimli bayram mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, yazılı Ramazan Bayramı mesajları! Bu belirtiler varsa HAMİLESİNİZ! İşte erken gebelik belirtileri...
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title