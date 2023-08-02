DJI OSMO Action 4 İncelemesi

Bir teknoloji tutkunuysanız DJI markasını duymamış olma ihtimaliniz muhtemelen yüzde sıfırdır. Drone üreticisi olarak hayatına başlayan ve drone sektöründeki profesyonel isimlerden biri olan DJI yıllar ilerledikçe teknoloji sektöründeki yerini de büyüttü. Bununla birlikte yeni ürünler de DJI ailesinde yerini almaya başladı. Bugünse DJI markasının aksiyon kameralarının en son modeli olan DJI OSMO Action 4 incelemesi ile sizlerleyiz. İşte detaylar…

DJI OSMO Action 4 incelemesi!

DJI OSMO Action 4 satın almak için: https://bit.ly/458ovjB

Yeni bir gün ve yeni bir video ile karşınızdayız. ShiftDelete.Net stüdyolarında bugün sizler için DJI OSMO Action 4 isimli aksiyon kamerasını inceliyoruz. ShiftDelete.Net ekibinden Osman Furkan Şahin OSMO Action 4 ile ilgili yorumlarını ve deneyimlerini sizler için anlattı. O halde hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak DJI OSMO Action 4 inceleme videomuza ve diğer ShiftDelete.Net içeriklerine erişebilirsiniz… İyi seyirler…

Bilindiği üzere DJI daha çok profesyonel kameralara sahip droneları ile ön plana çıkmakta. Türk Dil Kurumu'na göre "arıgöz, uçangöz" anlamlarına gelen dronelar küçük birer insansız hava aracı. Ürettiği drone modelleri ile popülerlik kazanmasının ardından DJI farklı alanlara da yöneldi. Bu alanlardan biri de aksiyon kameraları.

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Daha çok fiyat performans gamına oynayan DJI bu kez daha farklı bir iddia ortaya koydu. Marka dünyadaki tüm aksiyon kameraları arasındaki en iyi görüntü kalitesini sunan aksiyon kamerasının DJI OSMO Action 4 olduğunu iddia ediyor. Peki bu iddia ne kadar doğru? Sorunun cevabını Osman Furkan Şahin sizler için videomuzda verdi.

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