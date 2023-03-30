DJI Mini 2 SE, popüler Mavic Mini serisinin bir devamı olarak piyasaya sürülen hafif ve kompakt bir drone. İnceleme videosu sizlerle.

DJI Mini 2 SE, DJI'nin son derece popüler Mavic Mini drone serisinin bir devamı olarak piyasaya sürülen hafif ve kompakt bir drone olarak karşımıza çıktı. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, DJI Mini 2 SE inceleme videosu ile sizlerle.

DJI Mini 2 SE inceleme!

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DJI Mini 2 SE, ilk bakışta önceki Mavic Mini'ye oldukça benziyor. Ancak, birkaç küçük ama önemli farklılığı var. Örneğin, Mini 2 SE, birkaç ekstra sensörle donatılmıştır ve bu da ona daha güvenli bir uçuş sağlar. Ayrıca, Mini 2 SE'nin yükseklik sabitleme özelliği de önceki modele kıyasla daha iyi.

DJI Mini 2 SE, 12 MP fotoğraf ve 2.7K video çekim özelliğiyle oldukça iyi bir görüntü kalitesi sunar. Dahili gimbal stabilizasyonu, görüntüleri düzgün ve stabil tutar ve hareketli çekimlerde bile sarsıntıları minimize eder. Ayrıca, Mini 2 SE'nin 10 km'ye kadar HD video aktarımı ile 31 dakikaya kadar uçuş süresi oldukça etkileyici. Bu, birçok diğer dronelarda gördüğümüzden daha uzun bir süre.

DJI Mini 2 SE, dahili Wi-Fi kontrol özelliği sayesinde çok kolay bir kullanım sunar. Bu özellik, drone'unuzu kontrol etmek için DJI Fly uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama, hızlı bir şekilde bağlanıyor ve kullanımı oldukça kolay.

DJI Mini 2 SE'nin GPS ve GLONASS konumlandırma özellikleri, drone'nun konumunu belirlemek için oldukça etkili. Mini 2 SE, uçuş sırasında nerede olduğunuza doğru bilgiler ve güvenli bir uçuş deneyimi yaşatıyor.

Genel olarak, DJI Mini 2 SE, kompakt boyutu, yüksek görüntü kalitesi, uzun uçuş süresi ve kolay kullanımı sayesinde giriş-orta seviye kullanıcılar için oldukça yeterli bir model. Ancak, profesyonel kullanıcılara göre daha sınırlı özelliklere sahip olduğunu belirtmekte yarar var.

DJI Mini 2 SE teknik özellikleri

12 MP fotoğraf ve 2.7K video çözünürlüğü

3 eksenli gimbal stabilizasyonu

30 dakikaya kadar uçuş süresi

4 km'ye kadar aktarım mesafesi

Dahili Wi-Fi kontrol özelliği

GPS ve GLONASS konumlandırma özellikleri