DJI'ın filosuna kattığı yeni modelinin dünya ile aynı anda olarak DJI Mavic 3 Pro inceleme videosu ile karşınızdayız.

Dünyada drone denince akla gelen ilk marka olan DJI'ın filosuna kattığı yeni modelinin dünya ile aynı anda olarak DJI Mavic 3 Pro inceleme videosu ile karşınızdayız.

DJI Mavic 3 Pro inceleme!

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DJI Mavic 3 Pro, etkileyici bir optik ve hibrit yakınlaştırma aralığına sahip üçlü kamera kurulumuna sahip. DJI Mavic 3 Pro'daki ana kamera, 20 MP havadan görüntüler çeken f/2.8-f/11 diyafram aralığına sahip 24 mm'ye eşdeğer 4/3 CMOS Hasselblad kameradan oluşuyor.

İkinci kamera ise 1/1,3 inç CMOS Hasselblad sensörüne ve 70 mm eşdeğeri odak uzaklığına sahip bir lens ile geliyor. Bu kamera, f/2.8 diyafram açıklığına sahip 3x optik yakınlaştırma sağlıyor ve 48 MP hava fotoğrafları çekiyor.

Üçüncü kamera, f/3.4 sabit diyafram açıklığında 7x optik yakınlaştırma ve 28x Hibrit yakınlaştırma sunan ve 12 MP'lik sabit fotoğraflar çekebilen 166 mm'ye eşdeğer lense sahip 1/2 inç CMOS Hasselblad kameraya sahip.