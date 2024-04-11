DJI Avata 2 İnceleme: DJI'nın Yeni Modeliyle Adrenalin Dolu Uçuş Deneyimi

Drone denince aklımıza gelen ilk marka olan DJI'ın özellikleri ile dikkat çekmeyi başaran yeni modeli DJI Avata 2 için inceleme videosu hazırladık.

DJI Avata 2 inceleme

DJI Avata 2, FPV drone'ların sınırlarını zorlayan ve unutulmaz uçuş deneyimleri sunan bir cihaz. Gelişmiş görüntüleme, güvenlik ve pil ömrü ile adrenalin dolu ve sürükleyici bir deneyim yaşatıyor. Yeni DJI Goggles 3 ve DJI RC Motion 3 ile eşleştirildiğinde eğlence katlanıyor.

DJI Goggles 3, gerçek zamanlı görüntüleme ve çevresel farkındalık için Gerçek Görünüm PiP özelliğine ve keskin ve net görüntüler sunan Micro-OLED ekrana sahip. Düşük gecikme sayesinde de gerçek zamanlı kontrol hissi veriyor. Öte yandan DJI RC Motion 3 ise sezgisel kontrol ve kolay uçuş deneyimi sunuyor. Hava akrobasi ve zor manevraları kolayca gerçekleştirmenizi sağlıyor. Tek Dokunuşla Akrobasi özelliği ile de muhteşem çekimler yapabilirsiniz.

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Gelişmiş Görüntüleme ile 4K/60fps HDR Video, 1/1,3 inç Görüntü Sensörü, 155° Ultra Geniş Açılı FOV, RockSteady ve HorizonSteady gibi özellikler sayesinde mükemmel ve sürükleyici videolar çekebilirsiniz. Kapsamlı Güvenlik için Entegre Pervane Koruması, Otomatik Eve Dönüş, Yeni Sensörlerle Gelişmiş Konumlandırma ve Kaplumbağa Modu gibi özellikler ile güvenli uçuşlar gerçekleştirebilirsiniz.

23 dakikalık uçuş süresi ve DJI O4 Video İletimi ile uzun ve kesintisiz uçuş deneyimi yaşayabilirsiniz. 13 kilometre video iletim mesafesi sayesinde de uzak mesafeden çekim yapabilirsiniz. Sınırsız tutku, kablosuz paylaşım ile DJI Goggles 3 canlı yayını ve hızlı dosya aktarımı özellikleri sayesinde uçuşunuzu başkalarıyla paylaşabilir ve kolayca düzenleyebilirsiniz.

DJI Avata 2 Fly More Combo seçenekleri ile ihtiyaçlarınıza uygun paketi seçebilirsiniz. DJI FPV Remote Controller 3 ve DJI Avata 2 ND Filtre Seti gibi aksesuarlar ile de deneyiminizi daha da zenginleştirebilirsiniz.