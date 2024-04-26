Üye Girişi
Haberler

DJI, Agras T50 ve Agras T25 Tarım Drone'larını Tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DJI, dünya çapında Agras T50 ve Agras T25 tarım drone'larını tanıttı. Agras serisini geliştiren bu yeni modeller, çiftçiler için daha yüksek verimlilik ve taşınabilirlik sunuyor.

DJI, dünya çapında Agras T50 ve Agras T25 tarım drone'larını tanıttı. Agras serisini geliştiren bu yeni modeller, çiftçiler için daha yüksek verimlilik ve taşınabilirlik sunuyor. T50, büyük ölçekli tarım operasyonları için benzersiz bir verimlilik sağlarken, hafif tasarımıyla T25, küçük alanlarda kullanıma uygun bir seçenek.

DJI, Agras T50 ve Agras T25 tarım drone'larını duyurdu

Tarımda drone kullanımı, modern çiftçiliğin en yenilikçi gelişmelerinden biri olarak görülüyor. DJI Agras T50 ve Agras T25 drone'ları, geniş alanların hızlı bir şekilde taranması, mahsul sağlığı ve büyümesi hakkında gerçek zamanlı verilerin toplanması gibi birçok avantaj sunacak.

Çiftçiler drone teknolojisi ile sulama, gübreleme, ilaçlama gibi kritik tarım faaliyetlerini daha hassas ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bu, tarımın verimliliğini artırırken maliyetleri azaltacak ve çevresel etkiyi en aza indirecek. Özellikle, droneların sağladığı havadan görüntüleme yetenekleri, çiftçilerin mahsul sağlığını ve verimini optimize etmelerine yardımcı olacak.

DJI Avata 2 inceleme! – Drone tutkunları için üretildi!

Agras T50 özellikleri:

40 kg'lık sprey veya 50 kg'lık granül taşıma kapasitesi

50 dönüm (21 hektar) alanı saatte 16 litre hızla ilaçlayabilme

İkili atomizasyon sistemi ile ayarlanabilir sprey damlacıkları

Çift Aktif Faz Dizisi Radarları ve çift dürbün sensörleri ile engelleri algılama

Yüksek performanslı metal-izolatör-metal (SHPMIM) kondansatör

9 dakika hızlı şarj sağlayan D12000iEP çok işlevli invertör jeneratörü

Agras T25 özellikleri:

20 kg sprey veya 25 kg granül taşıma kapasitesi

Çift Aktif Faz Dizisi Radarları ile engelleri algılama

9 dakika hızlı şarj ve hızlı batarya değişimi

Otomatik çalışma ve tek dokunuşla kalkış

Kompakt ve taşınabilir tasarım

Bu drone'lar, DJI'nin SmartFarm uygulamasıyla da uyumlu ve kapsamlı tarım yönetimi için güçlü özellikler sunuyor. Ayrıca, kullanıcıların drone verilerini yerel olarak saklamasını sağlayan güvenlik ve gizlilik önlemleri ile donatılmış. Agras T50 ve T25 belli ki, daha verimli tarım ve ekin koruma uygulamaları için ideal çözümler sunacak.

Peki siz tarım sektörüne özel DJI'ın Agras drone'ları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Dünya Tarım Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

36 bin sözleşmeli sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak, branşları ne? Uyku apnesi ehliyet alamıyor mu? Uyku apnesi nedir? Türk Telekom Sil Süpür nerede, uygulamanın neresinde? Emrah Büke kimdir? Şehit Polis Emrah Büke kaç yaşında, nereli, memleketi neresi? Emrah Büke cenaze namazı ne zaman kılınacak? Dostlara, arkadaşlara Cuma mesajları 2024! Cuma mesajı olarak gönderilebilecek anlamlı, kısa ve en güzel cuma mesajı! Vietnam yosun kurbağasının boyu ne kadardır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma! Ken Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma! 26 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 26 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 26 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 26 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 26 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title