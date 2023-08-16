Diyarbakır semalarında Elon Musk'a ait Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları görüntülendi. Vatandaşlar bu anları kaydetti.

Diyarbakır semalarından geçen Starlink uyduları şaşkınlıkla izlendi

DİYARBAKIR - Elon Musk'a ait Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları Diyarbakır semalarında görüntülendi. Vatandaşlar şaşkınlıkla o anları kaydetti.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen Starlink uydularının geçişi bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Çıplak gözle görülebilen geçiş, yaklaşık bir dakika sürdü. SpaceX tarafından uydu interneti erişiminin sağlanması üzerine inşa edilen Starlink uyduları, bir uydu internet kümesi olarak biliniyor.