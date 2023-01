Disney+ Türkiye'den müjde! 2023'te yayınlanacak içerikler belli oldu

2023 itibariyle en popüler video akış platformlarından biri konumundaki Disney+, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına nihayet girdi. Kısa süre içinde hatırı sayılır bir kitle elde eden platform, aynı zamanda dünya genelinde Netflix ve Amazon Prime gibi rakip hizmetlerle olan rekabetini de sürdürüyor. Son olarak Disney+ Türkiye, 2023 yani bu yıl içinde platformda yayınlanacak yeni içerikleri açıkladı.

2023 yılında Disney+ Türkiye'de yayınlanacak yeni içerikler

14 Haziran tarihinde ülkemizde yayına başlayan Disney+, bugüne kadar 1200'e yakın film, 600'ün üzerinde dizi ve 300'den fazla orijinal yapımdan oluşan içerik arşivini Türkiye'deki izleyicilere sundu. Günden güne kütüphanesini genişletmeye devam eden platform, bu yıl da izleyicilere yeni içerikleri sunmaya devam edecek. Bu arada platform, yapılan son zamlarla insanların tepkisini çekmiş olsa da 2023 yılında getireceği içeriklerle bu durumu telafi etmeyi hedefliyor.

Daha yeni başlıyoruz. Tüm bunlar ve daha fazlası 2023'te Disney+'ta. pic.twitter.com/kD0IeNCTMp — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) January 10, 2023

Disney+'ın, 2023 yılında getireceği dizi ve filmler:

The Mandalorian (3. Sezon) – 2023

Fleishman Is in Trouble – 2023

Dug Days Carl's Date (Dug'ın maceraları Carl'ın randevusu) – 2023

Loki (2. Sezon) – 2023

Welcome to Chippendales – 2023

Only Murders in the Building – 2023

The Kardashians – 2023

Peter Pan & Wendy – 2023

Black Panther: Wakanda Forever – 2023

Win or Lose – 2023

Star Wars Ahsoka – 2023

Secret Invasion – 2023

American Born Chinese – 2023

Crater – 2023

Star Wars: Bad Batch (2. Sezon) – 2023

Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu!

Disney+ abonelik ücretleri ise şöyle;

Aylık ödeme planıyla üyelik: Aylık 64,99 TL karşılığında Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'ten binlerce yapımı izleyin

Yıllık ödeme planıyla üyelik: Yıllık 649,90 TL karşılığında Disney+'a tüm yıl boyunca erişin

Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!