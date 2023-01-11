Disney+ Türkiye'den müjde! 2023'te yayınlanacak içerikler belli oldu
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Disney+ Türkiye, 2023 yani bu yıl içinde platformda yayınlanacak yeni içerikleri açıkladı. İşte ayrıntılar!
2023 itibariyle en popüler video akış platformlarından biri konumundaki Disney+, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına nihayet girdi. Kısa süre içinde hatırı sayılır bir kitle elde eden platform, aynı zamanda dünya genelinde Netflix ve Amazon Prime gibi rakip hizmetlerle olan rekabetini de sürdürüyor. Son olarak Disney+ Türkiye, 2023 yani bu yıl içinde platformda yayınlanacak yeni içerikleri açıkladı.
2023 yılında Disney+ Türkiye'de yayınlanacak yeni içerikler
14 Haziran tarihinde ülkemizde yayına başlayan Disney+, bugüne kadar 1200'e yakın film, 600'ün üzerinde dizi ve 300'den fazla orijinal yapımdan oluşan içerik arşivini Türkiye'deki izleyicilere sundu. Günden güne kütüphanesini genişletmeye devam eden platform, bu yıl da izleyicilere yeni içerikleri sunmaya devam edecek. Bu arada platform, yapılan son zamlarla insanların tepkisini çekmiş olsa da 2023 yılında getireceği içeriklerle bu durumu telafi etmeyi hedefliyor.
Disney+'ın, 2023 yılında getireceği dizi ve filmler:
The Mandalorian (3. Sezon) – 2023
Fleishman Is in Trouble – 2023
Dug Days Carl's Date (Dug'ın maceraları Carl'ın randevusu) – 2023
Loki (2. Sezon) – 2023
Welcome to Chippendales – 2023
Only Murders in the Building – 2023
The Kardashians – 2023
Peter Pan & Wendy – 2023
Black Panther: Wakanda Forever – 2023
Win or Lose – 2023
Star Wars Ahsoka – 2023
Secret Invasion – 2023
American Born Chinese – 2023
Crater – 2023
Star Wars: Bad Batch (2. Sezon) – 2023
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Disney+ abonelik ücretleri ise şöyle;
Aylık ödeme planıyla üyelik: Aylık 64,99 TL karşılığında Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'ten binlerce yapımı izleyin
Yıllık ödeme planıyla üyelik: Yıllık 649,90 TL karşılığında Disney+'a tüm yıl boyunca erişin
Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."
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