Disney+, Şifre Paylaşımını Kaldıracağını Duyurdu

Disney+'tan bu sıralar kötü haber ardına kötü haber gelmeye devam ediyor. Önce Atatürk dizisinin platformda yayınlanmayacak olmasıyla tepki toplayan platform, bugün çıkan kullanıcı sayısı düşmesi ve zam haberlerinin ardından bir kötü haberle daha karşımıza çıkıyor.

Disney+, Netflix'in izinden giderek şifre paylaşımını kaldıracağını duyurdu

Disney CEO'su Bob Iger, geçtiğimiz günlerde yaptığı üçüncü çeyrek kazanç çağrısında, şirketin hesap paylaşımı yapılmasına karşı harekete geçme niyetini açıkladı. Bu konunun şirket için gerçek bir öncelik haline geldiğini vurguladı.

Alınacak önlemlerin hem teknolojik çözümleri hem de Disney+'a ilişkin hüküm ve koşullarda yapılacak güncellemeleri kapsaması bekleniyor. Iger, hesap sahiplerinin önemli bir kısmının şifre paylaşımı yaptığını ve şirketin karını güçlendirmek için bu olayı egale etmeyi amaçladığını belirtti.

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Belirli bir büyüme hedefi belirtilmemiş olsa da Disney halihazırda 160 milyar dolarlık değeriyle sektörün ağır toplarından biri. Son kazanç çağrısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 4'lük bir artış göstererek 22,3 milyar dolarlık bir gelir ortaya koydu.

Bunu basit bir örnekle verecek olursak, şirketin geliri Gine'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının tamamını aşıyor. Platform için şifre paylaşımına yönelik kısıtlamanın bir sonraki yıla kadar başlaması planlanmıyor ve 2025'ten önce tam olarak uygulanamaya başlanmaması olası.

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Bununla birlikte, şirket bu fikri uygulama konusunda emin. Bu stratejik hamle, Netflix'in hesap paylaşımını azaltmaya yönelik girişimleriyle aynı amacı güdüyor. Belki Disney+'ta da gelecekte hane halkı dışında paylaşılan hesaplarda ekstra ücret ödeyeceğiz.

Bu politika kullanıcı tepkisiyle karşılansa da Netflix için istenen etkiyi yaratmıştı. Hesap paylaşımı kısıtlamalarının başlamasının ardından abonelikler arttı ve yaptırımlardan kısa bir süre sonra günde yaklaşık 100.000 kişi Netflix'e üye oldu.

Netflix'in yaklaşımının getirisi muhtemelen Disney'in benzer bir strateji uygulama kararını etkiledi. Ancak %4'lük gelir artışı bir ülkenin GSYİH'sından daha fazla olan bir şirketin bu kadar paragöz bir şekilde davranması tüketicinin gözünde nasıl bir etki yaratır, emin olmak pek mümkün değil.