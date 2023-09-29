Netflix tarafından başlatılan şifre paylaşım yasağına Disney de katıldı. Disney+, Kanada'da şifre paylaşımını yasaklama kararı aldı. Yeni kurallar kapsamında bir Disney+ hesabı, sadece bir evde kullanılabilecek.

İlk olarak Netflix tarafından devreye alınan ve büyük tepki toplayan şifre paylaşım yasağı, şimdi de Disney'in gündemine girmiş durumda. Tek hesabın birden fazla kişi tarafından kullanılmasını engellemek isteyen Disney+, Kanada'da şifre paylaşımını yasaklama kararı aldı.

Disney+, Kanada'da şifre paylaşımını yasaklayacak

Kanada'daki Disney+ aboneleri 1 Kasım'dan itibaren şifre paylaşım politikalarında birtakım değişiklikler yaşayacak. Platformun bu hafta müşterilerine gönderdiği e-postalar, hesapların "aile üyeleri dışında" paylaşılmasına izin vermeyeceğini gösterdi.

Yeni kurallar kapsamında bir Disney+ hesabı, sadece bir evde kullanılabilecek. Şirket ayrıca bu politikanın ihlal edilip edilmediğini kontrol etmek için aboneleri takip edeceğini de söyledi. Giriş bilgilerini hane halkı dışında paylaştığı tespit edilenlerin erişimleri sonlandırılabilir.

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Şifre paylaşımına yönelik bu değişiklik, Disney+'ın son aylarda abone kaybı yaşamasıyla birlikte geldi. Yayın platformu, son üç ay içerisinde dünya çapında 2 milyondan fazla abone kaybettiğini bildirdi. Hesap paylaşımının kısıtlanması ise Disney+ abone sayısının yeniden artmasına olanak sağlayabilir.

Netflix'in test ettiği ve büyük tepki topladığı şifre paylaşım yasağı, aslında şirkete kazanç sağladı. Araştırmalar, kararın ardından Netflix'in 5,8 milyon yeni abone kazandığını gösterdi.

Disney, şifre paylaşımında bulunanları tespit edeceğini söylemiş olsa da, bunu nasıl yapacağına dair bilgi vermedi. Ancak hesapların kapatılma veya askıya alınma ihtimali bulunuyor. Disney+ Türkiye'nin şifre paylaşım yasağı uygulamadığını belirtelim.

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