Disney+ Hesabını Nasıl Kapatırım?

Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney+, beklenen yerli içeriklerin iptal edilmesi ve başka platformlara devredilmesi nedeniyle büyük bir boykot altında. Disney+ hesabını kapatma yöntemleri ve ayrıntıları.

Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney+, geçtiğimiz temmuz ayından beri ülkemizdeki kullanıcıları tarafından büyük bir boykot altına alındı ve hesap kapatma akımı başlatıldı. Bunun en büyük nedeni de beklenen yerli içeriklerin iptal edilişi ve başka platform/kanallara devredilişi oldu. Peki Disney+ hesabımı nasıl kapatırım? İşte Disney+ hesabını silme yöntemi…

Disney+ hesabımı nasıl kapatırım? Disney+ hesabını silme yöntemi!

Disney+ hesabınızı silmek için:

Bir bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden Disney+ hesabınızda oturum açın.

Profilinizi seçin.

Hesap bölümünü seçin.

Ayarlar bölümünden Hesabı Sil'i seçin.

Doğrudan Disney+ tarafından faturalandırılıyorsanız ve Hesabı Sil seçeneği sizin için kullanılabilir durumda değilse bu halen aktif bir üyeliğiniz olduğu anlamına gelir; üyeliğinizi iptal edin ve ardından bu adımı tekrar deneyin.

Üçüncü bir taraf üzerinden faturalandırılıyorsanız bu adımı uygulayabilirsiniz, ancak aktif üyelikleriniz için fatura kesilmeye devam edilebilir; sizden ücret alınmaması için hesabınızı silmeden önce ilgili üçüncü taraf üzerinden üyeliklerinizi iptal etmeyi lütfen unutmayın

E-posta adresinizi girin ve Devam Et'e tıklayın.

Parolanızı girin ve Oturum Aç'ı seçin.

Disney+ hesabınızı silme işlemiyle ilgili ayrıntıları kontrol edin ve Devam Et'i seçin.

Gelen kutunuza giderek Disney+'tan 6 haneli doğrulama kodunu içeren bir e-posta gelip gelmediğini kontrol edin.

E-posta adresinizi doğrulamak için kodu girin ve Devam Et'i seçin.

Sil'i seçin.

Disney+ üyeliğiniz Disney+ tarafından faturalandırılıyorsa üyeliğinizi iptal ettikten sonra mevcut fatura döneminizin bitimine kadar Disney+'a erişmeye devam edebilirsiniz. Disney+ hesabınızı silme işlemi, üyeliğinizin sona ermesinin ardından gecikmeksizin gerçekleştirilir.

Disney+ üyeliğiniz üçüncü bir taraf üzerinden faturalandırılıyorsa ve Disney+ hesabınızın silinmesini talep ederseniz Disney+'a erişiminizi hemen kaybedersiniz. Bunun ardından Disney+ hesabınızı silme işlemini gecikmeksizin tamamlarız. Hesabınızı silmeden önce aktif üyeliklerinizi iptal etmediğiniz takdirde fatura kesilmeye devam edilebileceğini lütfen unutmayın.