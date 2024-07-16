Disney Çalışanlarının İç Yazışmaları Sızdırıldı

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Disney, çalışanlarına ait iç yazışmaların "sanatçıların haklarını savunduğunu söyleyen" bir bilgisayar korsanı grubu tarafından sızdırıldığı iddiaları sonrası inceleme başlattıklarını doğruladı.

Nullbulge isimli korsan grubu, Disney çalışanlarına ait binlerce yazışmaya erişim sağladığını ve “mümkün olan her türlü dosyayı” indirmeyi başardıklarını öne sürmüştü.

Sızdırılan belgelerin medya devinin hassas bilgilerini içerip içermediği net değil.

Ancak aralarında şirketin üzerinde çalıştığı bazı yeni projelerle ilgili mesajlar da bulunduğu bildiriliyor.

BBC’nin ulaştığı bir şirket sözcüsü, “Disney bu meseleyi araştırıyor” şeklinde açıklama yaptı.

Yapay zeka kullanımına tepki

Nullbulge’ın internet sitesindeki bilgilere göre grup, yapay zeka ile üretilen içeriklerle yaratıcı sektöre darbe vurduğunu düşündüğü herkesi hedef alıyor ve onları “hırsızlık” yapmakla suçluyor.

BBC’nin temas kurduğu korsanlar, Rusya’da olduklarını ve Disney’in iç mesajlaşma sistemi olan Slack’e sızdıklarını öne sürdü.

Ancak çaldıkları verilerden bir örneği sızıntıların orijinal olup olmadıklarını incelememiz için paylaşmalarını istediğimizde, bu talebimize yanıt alamadık. Dolayısıyla BBC bu dev veri hazinesinin gerçek olup olmadığını teyit edemiyor.

Korsanlar, “Sanatçılarla olan sözleşmelerini ele alış biçimi, yapay zekaya olan yaklaşımı ve tüketiciyi bariz bir şekilde hiçe sayması nedeniyle Disney bizim hedefimiz oldu” diye konuştu.

Korsanlar ayrıca, Disney’in yapay zeka kullanımına son vermeleri yönündeki taleplerini karşılamayacaklarını düşünerek verileri sızdırdıklarını ifade etti.

Aslında bu tarz gruplar etik sebeplerle nadiren kendilerini “Rus hacktivistler (hacker ve aktivist kelimelerinin birleşimi)” olarak tanımlıyor. Rusya’dakilerin de aralarında olduğu çoğu siber suçlu kurbanlarını tehdit ederek paralarını almayı amaçlıyor.

Yapay zekanın yayılması

Disney’den veri sızdırıldığı haberleri, önce oyun sitelerinde yer aldı, ardından Wall Street Journal gazetesine konu oldu.

ABD’li gazete, sızan içerikler arasında 2019’dan bugüne bazı reklam kampanyaları ve adaylarla iş görüşmelerine dair belgeler olduğunu bildirdi.

Sanatçılar ve diğer yaratıcı sektörlerdeki bazıları, üretici yapay zekanın hızla yayılmasının gelir kaynakları için tehdit oluşturduğunu söylüyor ve bunun yaratıcılığa darbe vuracağını savunuyor.

Üretici yapay zeka, var olan çok sayıda metin, görsel, müzik ve video aracılığıyla eğitiliyor. Daha sonra insan üretimi içeriklerden ayrıştırılması çok zor olan yeni içerikler yaratıyor.

Bazı sanatçılar ve yazarlar, kendi çalışmalarını telif hakkı almadan yapay zekayı eğitmek için kullandıkları gerekçesiyle bu gibi şirketlere tepki gösteriyor.

Nullbulge da kendini “sanatçıların haklarını savunan ve yaptıkları çalışmalar için adil ücret almalarını sağlamak için çabalayan bir hacktivist grup” olarak niteliyor.

Grup, internet sitesindeki açıklamada amaçlarının “kötü niyetli” olmadığını ve “hırsızlık yaparken yakalananları cezalandırmayı hedeflediklerini” iddia ediyor.

Walt Disney grubuna ait şirketler arasında Disney+ ve Hulu gibi dijital yayın platformları ile video oyunları ve eğlence parkları da var.

Şirket Marvel ve Star Wars (Yıldız Savaşları) gibi dünyanın en başarılı seri filmlerinin de sahibi.