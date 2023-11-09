Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Disney, dijital akış platformu Disney+ için 2023'ün 4. çeyreği itibariyle finansal raporunu paylaştı. Böylelikle abone sayısı ve elde edilen gelir gözler önüne serildi.

Dünyanın en büyük eğlence şirketlerinden Disney, dijital akış platformu Disney+ için 2023'ün 4. çeyreği itibariyle finansal raporunu paylaştı. Böylelikle abone sayısı ve elde edilen gelir gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar…

Disney+, beklentileri aştı: İşte kullanıcı sayısı

Disney+'ın 4. çeyrek raporuna baktığımızda hizmetin abone sayısının 150 milyona çıktığını görüyoruz. Bu sayı bir önceki çeyrekte 146,7 milyondu. Bunun için karşılaştırma yapmak gerekirse Hulu'nun 48,5 milyon, ESPN+'ın ise 26 milyon abonesi bulunuyor.

Para tarafına geldiğimizde ise Disney+'ın 4. çeyrekte 21,2 milyar dolar gelirle 82 cent hisse başı kazanç sağladığını görüyoruz. Bu noktada Wall Street, 20,1 milyar dolar gelirle 68 cent hisse başı kazanç tahmini yürüttü. Yani şirket, beklentileri aştı.

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Disney, son dönemlerde maliyetleri bir hayli düşürmek için çeşitli adımlar attı. Bu kapsamda Disney+ için hazırlanan merakla beklenen pek çok yapım iptal edildi. Atılan bu adımlar şirketin gelirine etki etmiş gibi görünüyor.

Disney CEO'su Bob Iger, şirket hissedarlarına yazdığı bir mektupta şunları söyledi;

"Bu çeyrekteki sonuçlarımız geçen yıl kaydettiğimiz önemli ilerlemeyi yansıtıyor. Hala yapacak işlerimiz olsa da, bu çabalar bu düzeltme döneminin ötesine geçmemize ve işlerimizi yeniden kurmaya başlamamıza olanak sağladı.

Geçtiğimiz yüzyıl boyunca inşa ettiğimiz ve bu yıl yaptığımız önemli yeniden yapılanma ve maliyet verimliliği çalışmalarıyla pekişen sağlam bir yaratıcı mükemmellik ve inovasyon temelimiz var ve yaklaşık 7,5 milyar dolarlık maliyet azaltma yolunda ilerliyoruz. Değerli işletmeler, markalar ve varlıklardan oluşan portföyümüz ve bunları birlikte yönetme şeklimizle birleştiğinde Disney, bizi sektörümüzdeki diğerlerinden ayıran güçlü bir ele sahiptir.

…

Parklarımızda ve deneyim işlerimizde büyüme. Bu dört alanda zaten önemli ilerlemeler kaydettik ve bir amaç ve aciliyet duygusuyla ilerlemeye devam edeceğiz ve kalıcı büyüme yaratmak ve hissedar değerini artırmak için önümüzde sahip olduğumuz fırsatlar konusunda iyimserim."