Discord üzerinden para kazanma dönemi başlıyor! Peki nasıl?

Bundan 7 yıl öncesinde piayasaya sürülmüş, mesajlaşma ve topluluk kurma uygulaması olan Discord, en son 2020 yılının verileri ile 300 milyondan fazla kayıtlı ve aylık 140 milyon kadar aktif kullanıcıya sahip bir çevrimiçi sosyal ağ platformudur. Özellikle oyuncular ve internet üzerinden sosyalleşmek isteyen kullanıcıların kullandığı Discord üzerinden artık para kazanabileceksiniz.

Peki Discord ile nasıl para kazanacağız?

Discord, kurulan sunucular için abonelik programı geliştiriyor. Bu abonelik programı ile birlikte içerik üreticileri, premium abonelik karşılığı ayrıcalıklar sunabilecekler. Verilen her ücretin büyük bir bölümü doğrudan içerik sahibine gidecek.

Discord içerik oluşturucu ürün lideri Derek Lang, "bu günden itibaren Discord kullanan içerik oluşturucularının doğrudan para kazanmalarına olanak tanıyarak Sunucu Abonelikleri özelliğini kullanılabilir hale getiriyoruz" ifadesini kullandı.

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Discord'dan para kazanmak için belirli kriterler mevcut

Discord'da içerik üretiyorsanız ve abonelik sistemi ile kendi içeriklerinizi satmak istiyorsanız karşılamanız gereken kriterler var. Öncelikli olarak özellikten yararlanmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız bu koşulların başında geliyor. Ek olarak Discord hesabınızın sicilinin temiz olması, e-posta adresiniz ve telefon numaranızın doğrulanmış olması gerekiyor. Bu koşulları sağlıyorsanız iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif ederek abonelik özelliğini bir üretici olarak kullanabiliyorsunuz.

İçerik üreticileri aynı YouTube'de de gördüğümüz gibi bir veya birden fazla abonelik seviyesi oluşturabilir. Ayrıca üreticiler oluşturdukları bu seviyeler için kendi fiyatlarını belirleyebilir. Twitch platformunda çok eleştirilen yüzde 50'lik payın aksine, Discord aboneliklerden yalnızca yüzde 10 pay alacak.

Discord, aboneliklerden kazanılan paraları ay bitiminden 30 gün sonrasında üreticilere teslim edecek. Yani üreticiler Ocak ayında kazandıkları parayı 1 Mart'a kadar teslim alamayacaklar. Ayrıca bu sistem ile para kazanmak isteyen kullanıcıların ilk ödemelerini almak için en az 100 dolar biriktirmeleri, sonrasında ise her ay en az 25 dolar kazanmaları gerekecek.

Tüm bu detaylara ek olarak üreticilerin abonelik politikasına uyması gerekiyor. Örneğin Discord politikaları gereğince +18 içerikler, kumar, silahlanma ve yasa dışı maddeler içeren sunucular için para kazanma özelliği açılmayacak. Abonelik sisteminin Türkiye'de ne zaman kullanılmaya başlanacağı hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.

Peki siz Discord'un yeni abonelik sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!