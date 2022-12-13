Discord'dan dolandırıcıların önünü kesecek yenilik

Discord, platformlar arasında bağlantı sistemi getiriyor. Yenilik şu anda sayılı denecek kişiler için kullanıma açıldı. Peki, platformlar bağlantı sistemi ne işe yarayacak ve detayları neler? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Discord Bağlantı özelliği, abonelik sisteminin önünü açacak

Discord platformlar arası Bağlantı özelliği, adından da belli olduğu gibi kullanıcının diğer sosyal medya hesapları ve diğer platformlar arasında bağlantı kurmak için yardımcı olacak. Herkesin de bildiği gibi Discord, mesajlaşma ve topluluk kurma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde ise en çok oyun oynayan gruplar tarafından tercih ediliyor.

Discord Bağlantı özelliği sayesinde kullanıcıların gerçekten bahsettiği gibi bir hesaba sahip olup olmadığı ortaya çıkacak. Buna örnek verecek olursak platform üzerinden oyun oynayan biri, Steam hesabını bağlayarak profil verilerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini sağlayacak. Discord, bu şekilde kullanıcılar arasında güven duygusunun oluşmasını sağlayacak.

Discord üzerinden para kazanma dönemi başlıyor! Peki nasıl?

Discord üzerine diğer platformlardan eklenen bağlantılarda profil verilerinin takipçi ve gönderi sayısı gibi küçük özetler de yer alacak. Bu sayede üzerinden para kazandığı bir hesabını ekleyen bir Discord kullanıcısı, bir anlamda küçük bir reklam da yapmış olacak.

Discord'un ek olarak geçtiğimiz günlerde abonelik sistemine geçeceği ortaya çıkmıştı. Bu abonelik programı ile birlikte içerik üreticileri, premium abonelik karşılığı ayrıcalıklar sunabilecekler. Verilen her ücretin büyük bir bölümü doğrudan içerik sahibine gidecek. Discord'un bu iki özelliği eş zamanlı olarak sunacak olması kullanıcıların platformdan para kazanmasında etkili olacağı tahmin ediliyor.

Discord Bağlantı özelliğini destekleyen platformlar arasında şimdilik şunlar yer alıyor:

Xbox

PlayStation

Steam

Epic Games

Battle.net

League of Legends

Riot Games

Reddit

TikTok

Twitter

YouTube

Twitch

Instagram

Spotify

Facebook

GitHub

Crunchyroll

PayPal

eBay

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.