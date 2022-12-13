Discord'dan dolandırıcıların önünü kesecek yenilik
Teknoloji Haberleri
Discord, kullanıcılar arasında güven duygusunu oturtmak için platformlar arası Bağlantı sistemini getiriyor! İşte detaylar...
Discord, platformlar arasında bağlantı sistemi getiriyor. Yenilik şu anda sayılı denecek kişiler için kullanıma açıldı. Peki, platformlar bağlantı sistemi ne işe yarayacak ve detayları neler? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.
Discord Bağlantı özelliği, abonelik sisteminin önünü açacak
Discord platformlar arası Bağlantı özelliği, adından da belli olduğu gibi kullanıcının diğer sosyal medya hesapları ve diğer platformlar arasında bağlantı kurmak için yardımcı olacak. Herkesin de bildiği gibi Discord, mesajlaşma ve topluluk kurma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde ise en çok oyun oynayan gruplar tarafından tercih ediliyor.
Discord Bağlantı özelliği sayesinde kullanıcıların gerçekten bahsettiği gibi bir hesaba sahip olup olmadığı ortaya çıkacak. Buna örnek verecek olursak platform üzerinden oyun oynayan biri, Steam hesabını bağlayarak profil verilerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini sağlayacak. Discord, bu şekilde kullanıcılar arasında güven duygusunun oluşmasını sağlayacak.
Discord üzerinden para kazanma dönemi başlıyor! Peki nasıl?
Discord üzerine diğer platformlardan eklenen bağlantılarda profil verilerinin takipçi ve gönderi sayısı gibi küçük özetler de yer alacak. Bu sayede üzerinden para kazandığı bir hesabını ekleyen bir Discord kullanıcısı, bir anlamda küçük bir reklam da yapmış olacak.
Discord'un ek olarak geçtiğimiz günlerde abonelik sistemine geçeceği ortaya çıkmıştı. Bu abonelik programı ile birlikte içerik üreticileri, premium abonelik karşılığı ayrıcalıklar sunabilecekler. Verilen her ücretin büyük bir bölümü doğrudan içerik sahibine gidecek. Discord'un bu iki özelliği eş zamanlı olarak sunacak olması kullanıcıların platformdan para kazanmasında etkili olacağı tahmin ediliyor.
Discord Bağlantı özelliğini destekleyen platformlar arasında şimdilik şunlar yer alıyor:
Xbox
PlayStation
Steam
Epic Games
Battle.net
League of Legends
Riot Games
TikTok
YouTube
Twitch
Spotify
GitHub
Crunchyroll
PayPal
eBay
Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.