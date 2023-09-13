Dinçer Lojistik'in, sektörün geleceğini belirleyecek yeni akıllı teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla üniversite öğrencileri, girişimciler ve yazılımcılara yönelik düzenlediği Dinçer Lojistik Hackathon'un kazananları belli oldu.

Dinçer Lojistik açıklamasına göre, toplam 325 bin TL ödüllü yarışmada, yapay zeka altyapısıyla geliştirilen chatboat projesiyle PushUp birinci, görüntü işlemeyle depo takip sistemi geliştiren BTO ekibi ikinci, blockchain altyapısını kullanarak gönderi takibi yapan projesiyle Randomness üçüncü oldu.

Üniversite öğrencileri, girişimciler ve yazılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Dinçer Lojistik Hackathon'da yeni akıllı lojistik trendleri ve sektörün geleceğini belirleyecek teknolojileri, fikirleri yarıştı.

Birincilik ödülünün Taha Erel ve Uğur Pekpazar'dan oluşan "PushUp" ekibine gittiği Hackathon'da ikincilik ödülünü Berk Çiçek, Berkin Ateş, Damla Kırdım ve Zehra Güneş'ten oluşan "BTO" ekibi, üçüncülük ödülünü Yusuf Yılmaz ve Ali Akdoğan'dan oluşan "Randomness" ekibi kazandı. Dinçer Lojistik Hackathon'da jüri özel ödülü ise Qoordinate ve Feedbackers ekiplerinin oldu.

Toplam 134 başvuru yapılan yarışmada katılımcılar, "müşteri memnuniyeti", "operasyonel verimlilik ve efektif insan kaynağı planlama", "iade lojistiği", "kurye operasyonları", "lojistikte sürdürülebilirlik", "blockchain ve yeni teknolojiler" ile "metaverse ve NFT" olmak üzere 7 ayrı kategoride yarıştı.

Etkinlik kapsamında, ilk gün yarışmacılara 15 mentor ve 3 eğitmen destek verdi. Toplamda 33 ekibin yer aldığı Hackathon'da finale çıkan 11 ekip proje fikirlerini jüriye sundu.

Dinçer Lojistik Hackathon'da PushUp ekibi, yapay zeka altyapısını kullanan chatboat projesiyle ipi göğüsleyerek 150 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Lojistik şirketlerinin verilerini yapay zeka aracılığıyla anlamlandıran ve bu bilgilerin ilgililerle paylaşılmasını sağlayan modülüyle zirvenin sahibi olan ekip, mavi yaka, beyaz yaka, yöneticiler ve müşterileri kapsayan projesiyle dağınık verilerin tek bir platformda toplanmasını sağlayarak iş süreçlerinde karışıklığın önüne geçilmesini sağlıyor.

Lojistikte olası karışıklıklar, görüntülü takip sistemiyle son bulacak

Yarışmanın ikincisi BTO ekibi, ürünlerin depo içerisindeki takibinin otonom yapılmaması, barkodların manuel okutulması, ürünlerin planlanan raf ve araca yüklenmemesi gibi sorunlara karşı geliştirdiği projesiyle beğeni topladı ve 100 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Sorunlara görüntülü takip sistemiyle çözmeyi hedefleyen BTO, lojistik süreçlerinin daha sistemik ve düzenli bir halde yapılmasını amaçlıyor.

Projede üçüncü olarak 75 bin TL'lik ödülün sahibi olan Randomness ise lojistikte blockchain teknolojisi kullanarak gönderilerin güvenli ve şeffaf bir şekilde izlenebilirliğini sağlayan çözümüyle dikkati çekti. Veri güvenliği için blockchain alt yapısını kullanan ekip, teknolojiyi değiştirmek yerine, teknolojiye katkı sunduklarının altını çizdi.

Jüri özel ödülünün sahiplerinden biri olan Feedbackers takımı, lojistikte müşteri şikayeti yönetimi yapay zekadan destek alarak yapan çalışmalarıyla takdir topladı. Jüri özel ödülüne layık görülen bir diğer takım olan Qoordinate ise envanter, rota ve araç parametrelerini ilişkilendirip "zaman" optimizasyonu sunan projesiyle ödüle layık görüldü.

"Gençlerin lojistiğe olan ilgisi gelecek adına umutlarımızı arttırıyor"

Açıklamada etkinliğin açılışındaki konuşmasına yer verilen Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, teknolojiye verdikleri önemden dolayı her yıl hackathon ve demoday gibi etkinlikler düzenlemeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Özellikle gençlerin lojistik sektörüne olan ilgisinden ve bakış açılarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dinçer, "Genç girişimcileri desteklemek, geliştirecekleri yeni teknolojileri sektöre kazandırmak ve yeni iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak üzere düzenlediğimiz Dinçer Lojistik Hackathon'un, kendimizi ve sektörümüzü geleceğe hazırlamak için yaptığımız yatırımların en kıymetlilerinden biri olduğunu düşüyorum. Bu bağlamda gençlerin lojistiğe olan ilgisi gelecek adına umutlarımızı arttırıyor." değerlendirmesinde bulundu.