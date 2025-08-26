Dijital Yayıncılık ve Taraftar Hizmetlerinde Şikayetler Yüzde 149 Arttı

ŞİKAYETVAR yeni futbol sezonunun başlamasıyla birlikte, dijital yayıncılık ve taraftar hizmetlerine dair şikayetlerin arttığını belirtti. Şikayetvar verilerine göre ağustos ayında şikayetler bir önceki aya kıyasla yüzde 47 arttı. Haftalık şikayet artışıysa yüzde 149'a ulaştı.

Şikayetvar, dijital platform yayıncılığından taraftar hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede şikayetlerin yükseldiğini belirtti. Şikayetvar'a göre, Ağustos 2025'te dijital yayıncılık kategorisindeki şikayet sayısı 4 bin 173'e çıktı. Bu rakam, temmuz ayına kıyasla yüzde 47 artış anlamına geliyor. Haftalık bazda ise ağustosun ilk haftasında bu kategoride şikayetler yüzde 133 oranında artış gösterdi.

Şikayetvar verilerine göre bu dönemde dijital platform yayıncılık şikayetleri bir önceki ay ile kıyaslandığında yüzde 47 artış gösterdi. Sezon açılış haftasında yaşanan yoğunluk, platformların teknik sorunlarını ve yayın kalitesi problemlerini gündeme taşıdı. Taraftar hizmetleriyle ilgili kategorisindeyse şikayet artışları son bir haftada yüzde 63 oranında arttı. Maç günü biletleme sorunları, yoğun trafik nedeniyle sisteme erişim problemleri taraftarları mağdur etti.

Şikayetvar verilerine göre bu dönemde en çok şikayet edilen konular ise şöyle sıralandı:

"Yayın donmaları ve kesintiler

"Erişim sorunları (maç saati giriş hataları, sistem çökmesi)

"Ödeme ve abonelik problemleri

"Görüntü ve ses kalitesi şikayetleri

"Biletleme ve taraftar sistemlerindeki aksaklıklar

"Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması"

Şikayetvar'a ulaşan bazı şikayetlerse şu şekilde belirtildi:

"Dün akşam futbol yayınını izleyemedim. Sadece bu kanalda sorun yaşadım, diğer kanallarda herhangi bir problem yoktu. Ekranda hata mesajı çıktı, ayrıca mesaj olarak da ilettim fakat 'Sorununuz tanımlanamadı' şeklinde bir cevap aldım. Sorunu çözmek için müşteri hizmetlerini iki farklı telefondan aradım, 30 dakikadan fazla bekletildim, telefona cevap verilmedi ve geri dönüş de yapılmadı. Hatta birkaç kez telefon açıldıktan sonra tekrar sesli yanıt ve sıra müziğiyle bekletilmeye devam edildim. Bir yıllık anlaşma yapıp ödememi peşin olarak gerçekleştirdim. Buna rağmen her yanda ödeme yapmadınız diye mesajlar alıyorum ve bu durumdan rahatsızım. Arkadaşlarımı maç izlemeye davet ettiğim için mahcup oldum, yaşadığım mağduriyetin giderilmesini ve tarafıma açıklama yapılmasını talep ediyorum."

"Standart üyeliğimle, akıllı TV üzerinden desteklediğim takımın maçını izlemek için giriş yaptım. Ancak maç yayını sırasında sürekli donma sorunu yaşıyorum. Yayını Wi-Fi kablosuz internet ağı üzerinden izliyorum ve farklı bir cihaz ya da bağlantı yöntemi denemedim. Sorun 1 gündür devam ediyor ve özellikle maç yayınında karşılaştım. Yayın donmasının giderilmesini ve sorunsuz bir şekilde maçları izleyebilmek için gerekli desteğin sağlanmasını talep ediyorum."

"Maç izlemek için satın aldığım üyelik bir türlü açılmadı. O kadar para verdim, 499 TL az bir miktar değil. Paramın iade edilmesini istiyorum. Platform yine şaşırtmadı, uygulamaya hiçbir şekilde giriş yapılamıyor."

"Platform üzerinden Süper Lig Paketi üyeliğimi satın aldıktan hemen sonra web sitesi üzerinden 'Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin' şeklinde bir hata mesajı almaya başladım. Üyeliğim aktif olmasına rağmen paketi kullanamıyorum. Sorunun çözümü için uygulamada ve web sitesinde her adımı denememe rağmen bir sonuç alamadım. Müşteri hizmetlerine de ulaşmayı denedim fakat herhangi bir geri dönüş alamadım."

"Yaklaşık 1 aydır sistem üzerinden telefon numaramı güncelleyemiyorum. Müşteri hizmetlerini arayarak numaramı değiştirmek istedim ancak hiçbir şekilde ulaşamadım ve işlem tamamlanmadı. Bu nedenle bilet alamıyor ve uygulamanın hizmetlerinden yararlanamıyorum. Telefon numaramın en kısa sürede güncellenmesini talep ediyorum."