Dijital İmza Platformu 400 Milyon İmza İşlemi Gerçekleştirdi

Dijital İmza Platformu, kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen imza işlemlerinin sayısının 400 milyonu aştığını duyurdu. Platform, bugün 6 bini aşkın kullanıcısı bulunuyor ve 250 milyondan fazla dijital doküman işlem gördü. 2023'te global pazara açılmayı hedefleyen platform, enerjiden sağlığa pek çok sektöre dijital çözümler sunuyor.

Tüm imza teknolojilerini tek çatı altında toplayan Dijital İmza Platformu'nda kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen imza işlemlerinin sayısı 400 milyonu aştı. Bugün 6 bini aşkın kullanıcısı bulunan platformda, 250 milyondan fazla dijital doküman işlem gördü. 2023'te global pazara açılmaya hazırlanan platform, bugün enerjiden sağlığa pek çok sektöre dijital çözümler sunuyor.

Şirketlerin dijital dönüşümüne liderlik eden teknoloji danışmanı DDTECH'in çatı şirketleri arasında yer alan Dijital İmza Platformu (DİP) bugün onlarca sektörde binlerce kurumsal ve bireysel müşteriye hizmet veriyor. 2023'te yurtdışına açılmaya hazırlanan platformda bugüne kadar gerçekleştirilen imza işlemlerinin sayısı 400 milyonu geçti.

DDTECH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kulu, yurtdışında Tap&Sign markasıyla faaliyet göstermeye hazırlanan platformun bugün 6 binin üzerinde kullanıcısı bulunduğunu ve platformda 20 milyondan fazla dijital dokümanın işlem gördüğünü söyledi.

Hızla dijitalleşen günümüz iş dünyasında, kurumların süreçlerini daha verimli hale getirmelerinin ve operasyonel maliyetlerini düşürmelerinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kulu, "Dijital imza çözümümüz ile kurumların dijital ortamda oluşturulan dokümanlarını dijital olarak güvenle imzalamasına olanak tanırken bir dizi avantaj sunuyoruz" dedi.

Dijital İmza Platformu'nun sunduğu avantajlar şöyle sıralanıyor:

Zaman Tasarrufu : İmzalama süreçlerinin yüzde 62'si 15 dakikadan daha kısa sürede tamamlanıyor.

: İmzalama süreçlerinin yüzde 62'si 15 dakikadan daha kısa sürede tamamlanıyor. Operasyonel Maliyetler : Kağıt, toner, donanım, arşiv, kargo gibi birçok operasyonel maliyet yüzde 90 azalıyor.

: Kağıt, toner, donanım, arşiv, kargo gibi birçok operasyonel maliyet yüzde 90 azalıyor. Eksik/Hatalı İmza Sorunları : Geleneksel sözleşme süreçlerinde sıklıkla yaşanan eksik/hatalı imza ve evrakların eksik yüklenmesinden kaynaklanan sorunlar tamamen ortadan kalkıyor.

: Geleneksel sözleşme süreçlerinde sıklıkla yaşanan eksik/hatalı imza ve evrakların eksik yüklenmesinden kaynaklanan sorunlar tamamen ortadan kalkıyor. Hukuki Güvenilirlik ve İspatlanabilirlik : Fiziki arşivlerde kaybolan veya hasar gören dokümanlar nedeniyle ispatlanamayan imzalar, hukuki sorunlara yol açarken, tazminat gibi mali kayıplara neden olabiliyor. Dijital imza Platformu ile dokümanların güvenli şekilde imzalanması ve ispatlanabilirliği sağlanıyor.

: Fiziki arşivlerde kaybolan veya hasar gören dokümanlar nedeniyle ispatlanamayan imzalar, hukuki sorunlara yol açarken, tazminat gibi mali kayıplara neden olabiliyor. Dijital imza Platformu ile dokümanların güvenli şekilde imzalanması ve ispatlanabilirliği sağlanıyor. Back Office Maliyetleri : Fiziksel dokümanların dijital hale gelmesi için alınan servis büro hizmeti ortadan kalkıyor, dokümanların dijital olarak oluşturulması ve imzalanmasıyla dijitalleşme maliyetleri de asgariye indiriliyor.

: Fiziksel dokümanların dijital hale gelmesi için alınan servis büro hizmeti ortadan kalkıyor, dokümanların dijital olarak oluşturulması ve imzalanmasıyla dijitalleşme maliyetleri de asgariye indiriliyor. Gelir Kaybının Önlenmesi : Süreçlerin en hızlı şekilde yürütülmesini sağlayan dijital imza çözümü, aktivasyon/hizmet başlangıçlarının ötelenmesini önleyerek gelir kayıplarını azaltıyor.

: Süreçlerin en hızlı şekilde yürütülmesini sağlayan dijital imza çözümü, aktivasyon/hizmet başlangıçlarının ötelenmesini önleyerek gelir kayıplarını azaltıyor. Yüksek Güvenlik : Biyometrik imza ile imzalanan her dokümana, TÜBİTAK Kamu SM zaman damgası basılıp, imzanın coğrafi koordinatları kaydediliyor. Doküman, imzanın dokümandan ayrıştırılması mümkün olmayacak şekilde saklanıyor, ISO-32000-1 sertifikasyonu kapsamında değiştirilemez şekilde kilitleniyor.

: Biyometrik imza ile imzalanan her dokümana, TÜBİTAK Kamu SM zaman damgası basılıp, imzanın coğrafi koordinatları kaydediliyor. Doküman, imzanın dokümandan ayrıştırılması mümkün olmayacak şekilde saklanıyor, ISO-32000-1 sertifikasyonu kapsamında değiştirilemez şekilde kilitleniyor. Fiziksel Arşiv Yükü : Geleneksel imza süreçlerindeki fiziksel arşiv yükü ve maliyetlerini ortadan kaldırıyor.