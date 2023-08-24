Dijital Genç Bilgi Yarışması Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde düzenlenen Dijital Genç Bilgi Yarışması, 27 Ağustos'a kadar devam edecek. Yarışma, dijital dönüşüm ve yenilikçi teknolojilere ilgi duyan gençlere fırsatlar sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde düzenlenen, 21 Ağustos'ta başlayan ve katılım süreci devam eden "Dijital Genç Bilgi Yarışması" 27 Ağustos'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Dijital Genç Bilgi Yarışması" dijital dönüşüme ve yenilikçi teknolojilere ilgi duyan dijital gençlere fırsatlar sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBB işbirliğinde düzenlenen, 21 Ağustos'ta başlayan ve katılım süreci halen devam eden yarışma 27 Ağustos'a kadar sürecek.

Gençlerin dijital dünyayı keşfetmesi ve teknolojiye olan ilgilerini desteklemek amacıyla organize edilen yarışmada, 18-25 yaş grubu katılımcılar, siber güvenlik, yapay zeka, akıllı şehirler, bulut bilişim, yazılım ve blok zincir gibi güncel ve önemli konularda kendilerini sınayabilecekler.

En kısa sürede en çok doğru cevabı veren katılımcılar, 21-24 Eylül tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak Dijital Gençlik Kampı'na katılım hakkı elde etmelerinin yanında sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.

Yarışmaya ilişkin tüm detaylar ve kayıt bilgilerine "dijitalgenc.cbddo.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.