Dijital bilet platformu organizatörlere performans takibi imkanı sunuyor

Dijital bilet platformlarından Gise.com, organizatörlere etkinliklerini kolayca açıp yönetebilecekleri bir panel sunuyor. Organizatörler, platform aracılığıyla bilet satışlarını takip edebilir ve performans takibi yapabilirler. Ayrıca platform, etkinliklerin tanıtımını destekleyen blog içerikleri sunarak etkinliklere katılacak ya da katılmak isteyenlerin bilgi edinmesini kolaylaştırıyor.

Dijital bilet platformlarında organizatörlerin bilet satışlarını takip edebilmesini ve etkinliğin tanıtım sürecini bizzat yönetebilmesini sağlayan yeni bir girişim hayata geçirildi. Organizatörlerin kendi başlarına etkinlik ekleyebilecekleri ve performans takibi yapabilecekleri bir panel sunduklarını belirten Umur Gökhan Çiçek, organizatörlerin platform aracılığıyla etkinliklerini kolayca açıp yönetebildiğini ve performans takibi yapabildiğini söyledi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kışın yorgunluğunu atmak isteyen pek çok kişi, festival, konser, sahne performansları gibi etkinliklere yönelirken, geleneksel rezervasyon seçenekleriyle zaman kaybetmek istemeyen tüketici ve organizatörler, dijital bilet platformlarında bir araya geliyor. Online bilet satışı platformlarının hizmetlerinin tüketicilerin bir bileti girip satın almasıyla sınırlı kalmaması, organizatörlerin de etkinliklerini tanıtırken kendine has yöntemler kullanabilmesi gerektiğini söyleyen Gise.com Kurucusu Umur Gökhan Çiçek, "Dijitalleşme, etkinlik tanıtımlarında geleneksel yöntemlerin yetersiz kalmasına sebep oluyor. Çünkü biletlere gösterilen ilgi, etkinliğin popülaritesine göre değişiyor ve organizatörler biletlerinin satışlarını yakından takip etmek ve yönetmek istiyor. Sektördeki bu sorunları çözmek ve var olan boşluğu doldurmak için geçtiğimiz eylül ayında faaliyete başladık. Bilet satışlarını tüketiciler gibi, organizatörler için de konforlu bir deneyime dönüştürdük" dedi.

ORGANİZATÖRLER BİLET SATIŞLARINI TAKİP EDEBİLECEK

Organizatörlerin kendi başlarına etkinlik ekleyebilecekleri ve performans takibi yapabilecekleri bir panel sunduklarını belirten Umur Gökhan Çiçek'ten edinilen bilgilere göre organizatörler platform aracılığıyla etkinliklerini kolayca açıp yönetebiliyor ve performans takibi yapabiliyor. Bunun yanı sıra kapıda gişe uygulaması sayesinde de etkinlik günü kontrol süreçlerini pratik bir şekilde tamamlayabiliyor. Platform ise biletlemesini yaptığı etkinliklerle ilgili kullanıcı dostu içerikler sunarak tanıtım süreçlerine de rehberlik ediyor.

İNTERAKTİF BİR PLATFORMA DÖNÜŞTÜRECEKLER

Yeni gelişmenin yalnızca organizatörlerin bilet satışını artırmakla kalmadığını aynı zamanda etkinliğe katılacak ya da katılmak isteyenlerin söz konusu organizasyon hakkında bilgi edinmesini de kolay bir hale getirdiklerini söyleyen Çiçek, etkinliklerin tanıtımını destekleyen blog içerikleri sunduklarını ve etkinlikler hakkında line-up (sıralı) çalma listeleri oluşturarak deneyimsel içerikler yayınladıklarını kaydetti.

3 FESTİVAL İLE İŞ BİRLİĞİNE GİDİLDİ

Yeni sezonda önemli organizatörlerle iş birliği yaptığını duyuran platform, şu an bilet satışını yaptığı 3 festival olduğunu açıkladı. Bunlar Wolfest, Uludağ Müzik Festivali ve Gezgin Fest. Doğa sporları ve müziği bir araya getiren Wolfest, 9- 11 Haziran'da Kilyos'ta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en popüler sanatçı ve DJ'lerinin sahne alacağı Uludağ Müzik Festivali ise 4- 6 Ağustos'ta yapılacak. Feridun Düzağaç, Zakkum, Emre Aydın, Sena Şener, Emircan İğrek ve Tuğkan gibi ünlü sanatçıların konser vereceği Gezgin Fest de 23- 25 Haziran'da Kocaeli'de düzenlenecek.

Startup kültürünü benimseyen şirketin şimdiye kadar kısa zamanda bin adet bilet sattığı kaydediliyor