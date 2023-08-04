Diğer aksiyon kameralarına fark atıyor: DJI OSMO Action 4!

Aksiyon kameralarının en son nesli DJI OSMO Action 4 incelemesi ile karşınızdayız. İşte detaylar ve videomuz...

Teknoloji tutkunlarının oldukça hakim olduğu bir marka ile devam ediyoruz. Özellikle drone modelleri ile piyasayı kasıp kavuran DJI daha sonrasında video kamera olayına da el attı. Aksiyon kameraları ile gündemde olan DJI son olarak OSMO Action 4 modelini piyasaya sürdü. İşte DJI OSMO Action 4 incelemesi ve detayları…

DJI OSMO Action 4 inceleme!

Dün sizler için DJI OSMO Action 4 aksiyon kamerasını anlattığımız inceleme videomuzu ShiftDelete.Net YouTube kanalına yükledik. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ShiftDelete.Net YouTube kanalına ve DJI OSMO Action 4 inceleme videosuna ulaşabilirsiniz. Ayrıca DJI OSMO Action 4 aksiyon kamerasını satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

DJI OSMO Action 4 aksiyon kamerası bir önceki modeli Action 3' göre daha büyük bir sensör ile geliyor. Bunun yanında 155 derecelik görüş açısına sahip olan kamera f/2,8 diyafram açıklığına sahip. Yeni 1/1.3¨ sensörü ile de kullanıcılara düşük ışıklarda çok daha iyi performans sunuyor.

512 GB boyutuna kadar SD kart desteği sunan Action 4 yüksek kalitede video performansı sunmak için tasarlanmış. 120 FPS'de ve 130 Mbps'ye kadar 4K video kaydedebilen Action 4 daha yüksek görüntü kalitesi elde etmek istediğiniz durumlarda kullanmanız üzere 10 bit D-Log M formatında çekim yapmanızı da destekliyor.

Aksiyon kamerasında yeni dönem: DJI Osmo Action 4 inceleme!

Ses kaydını en kaliteli şekilde yapabilmek için cihazı çevreleyen 3 adet mikrofona sahip olan Action 4'e yetersiz kaldığı durumlarda 3,5 mm – USB-C adaptörü aracılığıyla harici bir mikrofonda bağlayabilmektesiniz.

Görüntünüzü kontrol etmek ve diğer ayarlamaları yapabilmeniz için tasarlanan ekran değişen ışık koşullarına göre ayarlanan parlaklık ve renk özelliklerine sahip. Kısacası Action 4 ekranına baktığınızda renk ve ışık bakımından birebir olarak kaydettiğiniz videoyu görüyorsunuz. Böylece görüntüleri bilgisayara aktardığınızda şok geçirmiyorsunuz.

DJI OSMO Action 4 teknik özellikleri

GenelÖzellikler Boyutlar70.5×44.2×32.8 mm (U × G × Y)Ağırlık145 gSu Geçirmezlik18 m (Su Geçirmez Kılıf olmadan), 60 m (Su Geçirmez Kılıf ile)Mikrofon Sayısı3EkranlarÖn Ekran: 1.4 inç, 323 ppi, 320×320Arka Ekran: 2.25 inç, 326 ppi, 360×640SD Kart DesteğimicroSD (512 GB'a kadar)

KameraÖzellikleri Sensör1/1.3 inç CMOSLensFOV: 155°, Diyafram: f/2.8, Odak Aralığı: 0.4 m – ?ISO AralığıFotoğraf: 100-12800, Video: 100-12800Elektronik Shutter HızıFotoğraf: 1/8000 – 30 s, Video: 1/8000 s – kare hızı sınırıMaksimum Fotoğraf Çözünürlüğü3648×2736YakınlaştırmaDijital Yakınlaştırma, Fotoğraf: 4x, Video: Maks.

KayıtÖzellikleri 4K (4: 3)3840×2880@24/25/30/48/50/60 fps4K (16: 9)3840×2160@100/120 fps, 3840×2160@24/25/30/48/50/60 fps2.7K (4: 3)2688×2016@24/25/30/48/50/60 fps2.7K (16: 9)2688×1512@100/120 fps, 2688×1512@24/25/30/48/50/60 fps1080p (16: 9)1920×1080@100/120/200/240 fps, 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps

Ağır Çekim KayıtÖzellikleri 4K4x (120 fps)2.7K4x (120 fps)1080p8x (240 fps), 4x (120 fps)

Hyperlapse KayıtÖzellikleri 4K/2.7K/1080pOtomatik/×2/×5/×10/×15/×30

Time-lapse KayıtÖzellikleri 4K/2.7K/1080p30 fpsAralıklar0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 sSüre5/10/20/30 dak, 1/2/3/5 saat, ?

StabilizasyonÖzellikleri EISRockSteady 3.0, RockSteady 3.0+, HorizonBalancingHorizonSteady

PilÖzellikleri Kapasite1770 mAh

DJI OSMO Action 4 incelemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…