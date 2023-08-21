Dicle Elektrik, Kendini Temizleyen Akıllı İzolatör Projesini Hayata Geçirdi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, sektöründe ilk ar-ge merkezi unvanını taşıyan "Dicle Ar-Ge Merkezi" ile öncü projeler üretmeye devam ediyor. Son olarak Dicle Elektrik, genç mühendisleriyle birlikte enerji iletimindeki sorunlardan biri olan izolasyon probleminin çözümüne yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda enerji kesintilerine ve dolayısıyla ciddi ekonomik kayıplara sebep olan izolatör sorunu, "Kendini Temizleyen Akıllı İzolatör" projesiyle çözüldü. Dicle Elektrik, geliştirilen akıllı izolatör ürünü için patent başvurusunda bulundu.

Ülkemizin önde gelen elektrik dağıtım şirketlerinden Dicle Elektrik, 2017 yılında kurulan ve sektöründe ilk kez ar-ge merkezi unvana sahip olan Dicle Ar-Ge Merkezi ile önemli bir projeye imza attı. Genç ve yetenekli mühendisleri destekleyen Dicle Elektrik, Genç Enerji Programı'na katılan mühendislerle geliştirilen proje kapsamında, enerji iletimindeki sorunlardan biri olan izolasyon probleminin çözümüne yönelik yeni bir izolatör geliştirildi. "Kendini Temizleyen Akıllı İzolatör" adı verilen ürün sayesinde taşıdığı iletkenleri toprak ve diğer iletkenlere karşı izole eden, ancak kirlendiği için enerji kesintilerine ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan izolatör sorunu ortadan kaldırılmış oldu.EPDK onaylı ar-ge projesi ile ortaya çıkan ürün için, Dicle Elektrik tarafından patent başvurusu da gerçekleştirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR PROJEYE İMZA ATILDI

"Kendini Temizleyen Akıllı İzolatör" projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirket bünyesinde çalışan genç mühendis arkadaşlarla birlikte sürdürülebilir bir projeye imza attıklarını ifade etti. Enerji nakil hatlarında bulunan porselen ve cam izolatörlerin yüzeylerinde oluşan kir ve rutubetin, "kirlenme atlaması" denilen arızalara neden olduğunu belirten Arvas, " Seramik izolatörlere ar-ge merkezimizde uyguladığımız özel bir kaplama sayesinde, su tutmama ve kendini temizleme özelliklerini kazandırdık. Bu alandaki literatür çalışmalarını inceleyerek su geçirmezlik (hidrofobik) kabiliyetini, izolatör yüzeylerine nasıl kazandırabileceğimizi araştırdık. Amacımız enerji nakil hava hatlarında kullandığımız izolatörlerin su tutmasını engellemeyerek izolatör kirlenmesinin önüne geçmektir" şeklinde açıkladı.

BAKIM MASRAFLARI AZALACAK

Doğal ortamda kedini temizleyerek, arızalara ve arıza kaynaklı kesintilere son veren akıllı izolatörlerin kullanılmaya başlanması ile elektrik dağıtım şirketleri için önemli bir kalem olan bakım masraflarının ciddi oranda azaltılması hedefleniyor. Yüksek gerilim hatlarında bulunan izolatör sayısının fazlalığı ve her izolatörün yaklaşık iki dakikada temizlenebildiği göz önüne alındığında, "Kendini Temizleyen Akıllı İzolatör" projesinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Dicle Elektrik, kendi mühendislerinin geliştirdiği birçok ürün için yaptığı gibi, Kendini Temizleyen Akıllı İzolatör'ün de ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılabilmesi adına patent başvurusunda bulundu.

TÜM TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "Self Clean" formülasyonları için su itici ve kısmi pürüzlü bir yapı oluşturduklarını belirten Arvas, proje sürecini şu ifadelerle özetledi: "Laboratuvar ortamında elde edilen kaplamalar farklı yüzeylere uygulandı ve uygun olabileceği gözlemlenen yapılardan üç tanesi, seramik izolatörler üzerinde denendi. Bu yapılardan biri izolatöre uygulandığında, pürüzsüz bir yapı sağlandı ve mikroskobik görüntülerde de istenen değerler elde edildi. Özetle, su ve kir tutmama özelliğiyle seramik yapılara uygulanabilecek bir kaplama geliştirildi. Laboratuvar şartlarında yapılan tüm test ve deneylerden başarıyla geçen akıllı izolatör projesinin, saha uygulama ve test çalışmaları devam ediyor"