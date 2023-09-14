Dicle Elektrik Arama Kurtarma Ekibi AFAD'dan Akreditasyon Belgesi Aldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in Arama Kurtarma (DAK) ekibi, AFAD'dan akreditasyon belgesi aldı. DAK ekibi, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan deprem felaketiyle birlikte aktif görev alarak hayati çalışmalara katıldı ve AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı oldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in Arama Kurtarma (DAK) ekibi, Afad'dan akreditasyon belgesi aldı. Özellikle geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan deprem felaketiyle birlikte alanda aktif görev alarak hayati çalışmalara katılan DAK ekibi, AFAD tarafından yapılan akreditasyon sınavında başarılı bir sonuç alarak tüm EDAŞ'lar arasında akredite edilen ikinci ekip oldu.

Dicle Elektrik bünyesinde yer alan arama kurtarma ekibi Dicle Arama Kurtarma (DAK) ile başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Gönüllü çalışanlarından oluşan Dicle DAK ekibi, son olarak AFAD'ın akreditasyon sürecine dahil oldu. AFAD'ın akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan ekip, 21 elektrik dağıtım şirketi arasında AFAD'dan akreditasyon alan ikinci ekip olarak çalışmalarını taçlandırdı.

2023 yılının başında olası afet durumlarında faaliyet gösterebilmek adına kurulan DAK, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde büyük bir sınav verdi. AFAD'ın koordinasyonuyla, Diyarbakır başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine katılan 25 kişilik DAK ekibi, çok sayıda arama kurtarma çalışmasında etkin rol oynadı. Ekip, depremin ardından eğitimlerine devam ederek AFAD Başkanlığı'nın Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi için başvurdu.

ULUSAL AKREDİTASYON KAZANDI

Birçok farklı departmanda çalışan personelin bulunduğu DAK ekibi, AFAD uzmanları tarafından çeşitli kriterler üzerinden denetlendi. Olası afet bölgelerinde koordinatlara nasıl ulaşılacağı, üs kurma, intikal yöntemleri, afet alanında davranış, ilk yardım, personel araç ve alan güvenliğini sağlama, telsizle haberleşme, enkaza girme ve enkaz kaldırma faaliyetlerini kapsayan denetim sürecinden başarıyla geçen DAK, ulusal akreditasyon kazandı.

Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, başarılarından dolayı DAK ekibini tebrik ederek, ekibin sektörde AFAD'dan akreditasyon alan ikinci ekip olduklarını vurguladı. Tüzün, "DAK ekibinin deprem felaketinde gösterdiği üstün çaba, zaten büyük bir başarıydı. Umarız başka bir afetle karşılaşmayız ancak olası bir durumda, DAK ekibimizin azim ve başarısıyla önemli katkılar sunacağına inancım tam. Bu süreçte gönüllü olarak görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

AFETTE DAĞITIM ŞİRKETLERİNE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Afet yönetiminde elektrik dağıtım şirketlerine büyük görevler düştüğünü ifade eden Tüzün'ün açıklaması şöyle:

"Doğrudan kamu hizmetine dayalı bir iş kolunda çalışan elektrik dağıtım şirketleri, afet ve acil durumlarda ilgili bakanlık ve ilgili kurumlarla koordinasyonlarını üst düzeyde tutmaları gerekiyor. Bu tür kriz ve olası afet durumlarında dağıtım şirketleri ilk etapta hızlı bir şekilde elektrik enerjisi tedarikini sağlamaları, temel öncelikleri arasında yer alıyor. Enerji tedariki dışında, bölgeye insani yardım, arama kurtarma ve lojistik destekler konusunda önceden hazırlıklı olmaları gerekiyor. AFAD'ın hazırladığı Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) tabi olan şirketimiz, diğer dağıtım şirketleri gibi afet durumlarında yapılacaklarını çok önceden belirleyerek kriz ve afet planını oluşturmuş durumda. Diğer taraftan Dicle Elektrik'in de dahil olduğu Yerel Düzey Afet Enerji Grubu Operasyon Planı (YDAEGOP) kapsamında, afet anında verilecek destek planı da her yıl güncellenerek olası afetlere anında müdahale etmek bilinciyle çalışmalarına devam ediyor."

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