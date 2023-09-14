Dicle Elektrik Arama Kurtarma Ekibi AFAD'dan Akreditasyon Belgesi Aldı

Dicle Elektrik'in arama kurtarma ekibi, Afad'dan akreditasyon belgesi aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'in arama kurtarma ekibi, "Dicle Arama Kurtarma (DAK)", bu yılın başında olası afet durumlarında faaliyet gösterebilmek adına kuruldu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde sahada aktif görev alan DAK ekibi Afad'ın koordinasyonunda Diyarbakır başta olmak üzere Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı.

25 kişilik DAK ekibi çok sayıda arama kurtarma çalışmasında etkin rol oynadı. Ekip, depremin ardından eğitimlerine devam ederek AFAD Başkanlığına "Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi" için başvuruda bulundu.

Birçok farklı departmanda çalışan personelin bulunduğu DAK ekibi, AFAD uzmanları tarafından çeşitli kriterler üzerinden denetlendi.

Olası afet bölgelerinde koordinatlara nasıl ulaşılacağı, üs kurma, intikal yöntemleri, afet alanında davranış, ilk yardım, personel araç ve alan güvenliğini sağlama, telsizle haberleşme, enkaza girme ve enkaz kaldırma faaliyetlerini kapsayan denetim sürecinden başarıyla geçen DAK, ulusal akreditasyon kazandı.

AFAD'ın akreditasyon sınavını başarıyla tamamlayan DAK ekibi, 21 elektrik dağıtım şirketi arasında AFAD'dan akreditasyon alan ikinci ekip olarak çalışmalarını taçlandırdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, başarılarından dolayı DAK ekibini tebrik ederek, ekibin sektörde AFAD'dan akreditasyon alan ikinci ekip olduğunu belirtti.

Tüzün, "DAK ekibinin deprem felaketinde gösterdiği üstün çaba, zaten büyük bir başarıydı. Umarız başka bir afetle karşılaşmayız ancak olası bir durumda, DAK ekibimizin azim ve başarısıyla önemli katkılar sunacağına inancım tam. Bu süreçte gönüllü olarak görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.