Dev teknoloji şirketleri Biden hükümeti ile yapay zeka konusunda görüşecek

Yapay zeka üzerinde çalışan dev teknoloji şirketleri, ABD Başkanı Joe Biden ile güvenlik, koruma ve güven konularında görüşmek üzere bir araya gelecek. Görüşmelerde yapay zeka ürünlerinin test edilmesi ve sahte görsel, video ve ses kayıtlarına karşı önlemler ele alınacak.

Son dönemde birçok şirketin en büyük odak noktası hiçkuşkusuz yapay zeka. Özellikle ChatGPT'nin gösterdiği başarının ardından dev şirketler yapay zeka yatırımlarını önemli oranda artırmış durumda. Yapay zeka üzerinde çalışan dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden yedisi bugün Biden hükümeti ile bir araya gelecek.

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Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft ve OpenAI liderleri gün içinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek. Dev şirketlerin ABD Başkanı ile güvenlik, koruma ve güven olarak belirtilen üç temel ilke üzerinde görüşeceği ifade ediliyor.

Yapılacak görüşmeler ve anlaşmalar, şirketlerin bir AI ürünü piyasaya sürülmeden önce üçüncü taraf kurumlar tarafından test edilme zorunluluğu çevresinde toplanıyor. Ayrıca yapay zeka sistemleri kullanılarak bir ses veya video materyali üretildiğinde bunun açık bir şekilde anlaşılabilir olması da yine toplantının konuları arasında.

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Biden yönetimi, esasen teknoloji firmaları tarafından kendi kendini denetleme anlamına gelen bu anlaşmaların, yapay zekaların oluşturabileceği riskleri en iyi şekilde yönetmek için atılması gereken adımların yalnızca başlangıcı ifade ettiğini belirtiyor.

Bahsi geçen şirketler, ek siber güvenlik ve içeriden gelen tehditlere karşı yatırım yapmayı taahhüt etmiş durumda. Şirketler ayrıca üçüncü taraf kurumları sistemlerdeki güvenlik açıklarını araştırma ve bildirme konusunda desteklemeyi de kabul ettiler.

Ayrıca yapılan anlaşmalarda yapay zeka sistemleri ile oluşturulan sahte görsel, video ve ses kayıtları konusunda da önlem alınacak. Ülkemizde de son dönemde sıkça yapılan bu tür sahtekarlık girişimlerinin böylece son bulması hedefleniyor. Yapay zeka şirketleri, kendi teknolojileri ile oluşturulan görsellere filiran eklemeyi kabul etmiş durumda.

ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka şirketlerini bir araya toplayarak bu teknolojinin getirebileceği sorunları çözme niyetinde. Peki siz yapay zeka ie oluşturulan sahte görsel ve videolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.