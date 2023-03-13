Dev şirket batıyor mu? 60 bayisini kapatma kararı aldı!

İngilizler, lüks ve zerafetin otomobile yansımasını Jaguar olarak isimlendiriyor. İngiliz otomobil üreticisi bugün Land Rover'ın alt markası olarak hizmet vermekte. Dünya geneline bakıldığında iyimser bir kullanıcı kitlesine sahip olan marka için anavatanında şaşırtıcı kararlar alındı. Bu kararlar akıllara "Jaguar batıyor mu?" sorusunu getirdi.

Markanın İngiltere'de toplamda 80 adet bayisi bulunmakta. Bu bayilerin bir kısmıysa Land Rover ile ortak. Jaguar yönetimi bu 80 bayinin 60'ını kapatma kararı aldı. Alınan bu kararla birlikte İngiliz markanın anavatanında toplamda 20 adet bayisi kalacak.

Elektrikli otomobillerle birlikte online satışa geçiş!

Marka anavatanı İngiltere'de toplamda 80 adet bayiye sahip. Bu bayilerin çoğunluğu JLR adına sahip. Yani Jaguar-Land Rover. Ortak bayilere sahip olan markalar bu satış merkezlerine "marka evi" demeyi tercih ediyor. Benzer bir uygulamayı Renault, Dacia ile sürdürmekte.

Jaguar yaptığı açıklamada ise yeni elektrikli modellerinin geleceğini belirtti. Ardından dünyanın daha fazla dijitalleştiğini ve artık her şeyin internet üzerinden satın alınabildiğini ekledi. Marka bundan sonraki Jaguar satışlarının büyük çoğunluğunu online şekilde yapmayı planlamakta. Yani ortaya çıkan "Jaguar batıyor" iddiaları asılsız.

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Marka izleyeceği bu strateji doğrultusunda şirkete belirli bir yük getiren "bayii masrafları" kaleminden de kurtulacağını belirtti. Bu masraf listesinden kasıt showroomlara gönderilen otomobillerin nakliyeleri, satış alanlarının alt ve üst yapı giderleri, eleman masrafları gibi. İngiliz şirketi bu giderlerin azalmasıyla kar oranında artış yaşayacağını belirtti. Ardından "Jaguar batıyor" gibi söylemleri de önemsemediklerini bildirdi.

Bu uygulama bir ilk değil zaten. Jaguar'dan daha önce de online satışa geçmiş firmalar var. Mercedes Benz'in bir online store hizmeti bulunmakta. Buradan istediğiniz aracı konfigüre edip satın alabiliyorsunuz. Ardından marka sizin için tüm işlemleri halledip aracınızı kapınıza kadar getiriyor. Türkiye'de Mercedes-Benz ile birlikte BMW'de aynı hizmeti vermekte. Diğer markalarında yakın zamanda bu yönteme geçmesi bekleniyor.

2. el araç alımında da online satış hizmetinden faydalanabilmektesiniz. Türkiye ve dünyada bu sistemi uygulayan birçok firma var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bizimle belirtmeyi unutmayın! Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ShiftDelete.Net YouTube kanalına ulaşabilirsiniz.