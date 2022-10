Dev anlaşma tamamlanıyor! Elon Musk Twitter genel merkezinde

Elon Musk, geçtiğimiz Mart ayında Twitter'ı satın almak için harekete geçmişti. Tesla ve SpaceX'in kurucusu aynı zamanda dünyanın en zengin adamı olarak bilinen Elon Musk, ilk olarak Twitter'dan hisse aldı. Ardından da şirketi tamamen satın almak için 44 milyarlık teklifte bulundu.

Fakat o zamandan bu yana iki taraf arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Twitter satın alımı tam bir yılan hikayesine döndü. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Elon Musk, Cuma gününe kadar Twitter'ı satın alacak ve yılan hikayesinde mutlu sona gelinecek. Peki, Elon Musk bu kadar nakit parayı nasıl finanse edecek? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Güney Koreli Banka, Elon Musk'a 300 milyar taahhüt edecek!

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Güney Koreli Mirae Asset Financial Group, Twitter'ı satın almak için yaklaşık olarak 300 milyar Kore Wonu taahhüt edecek. Hatta Bloomberg'in haberine göre bu anlaşma Cuma gününe kadar tamamlanacak. Twitter anlaşmasında nakit parayı finanse etmeye yardımcı olan bankalar ve ünlü iş insanı video konferans üzerinden görüşme yapacak.

Elon Musk ise bugün Twitter binasına elinde bir lavaboyla girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada kısa süre içinde yankı uyandırdı. Videonun paylaşılması, ortaya çıkan haberleri doğrular nitelikte oldu. İşte Elon Musk'ın Twitter merkezinde paylaştığı o görüntüler…

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Haber güncelleniyor..