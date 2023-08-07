Deutsche Bahn, Huawei bileşenlerini değiştirmek zorunda kalacak

Almanya'nın devlete ait demiryolu operatörü Deutsche Bahn, Huawei tarafından tedarik edilen altyapı bileşenlerini değiştirmek zorunda kalacak. Bu durum şirkete 400 milyon euroya mal olacak ve projelerin 5-6 yıl gecikmesine neden olacak.

BERLİN, 7 Ağustos (Xinhua) -- Alman Der Spiegel dergisi tarafından elde edilen bir şirket içi belgeye göre, devlete ait demiryolu operatörü Deutsche Bahn'ın, Huawei tarafından tedarik edilen tüm altyapı bileşenlerini değiştirmek zorunda kalması gibi bir durum, şirkete 400 milyon euroya (441 milyon ABD doları) mal olacak.

Deutsche Bahn, Aralık 2022'de dijital altyapısının genişletilmesinin büyük bölümünü, Huawei bileşenleri kullanan bir Telekom iştirakine ihale etmişti. Spiegel'e göre, altyapının kısa vadede değiştirilmesi halinde Deutsche Bahn projeleri "5-6 yıllık bir gecikmeyle" karşı karşıya kalacak. Sadece Almanya'nın kuzeyinde tren telsizi olarak adlandırılan yaklaşık 800 baz istasyonunun değiştirilmesi gerekecek. Bu ağ, tren mürettebatı ile kontrol merkezi arasındaki iletişimi sağlıyor.

Deutsche Bahn, altyapısında 2015 yılından bu yana Çin malı bileşenler kullanıyor. Bunun sonuçları, grubun iç bilişim teknolojisi altyapısı için de ağır olacak ve temel ağın büyük bir kısmı etkilenecek.¦