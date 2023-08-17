Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kampüslerinde öğrencilerin kullanımına yönelik oluşturduğu Akıllı Çardak projesinin ilkini DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinde hizmete aldı. Patenti alınan projenin DEÜ yerleşkelerinde yeni öğretim döneminde yaygınlaştırılmasını planladıklarını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 'Çevreye duyarlı şekilde sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan projemiz, çağın teknolojik imkanlarını ve acil durumlara yönelik hizmetleri içinde barındırıyor' dedi.

DEÜ'de 'akıllı çardak' dönemi: İlki kullanıma hazır

İZMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kampüslerinde öğrencilerin kullanımına yönelik oluşturduğu Akıllı Çardak projesinin ilkini DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinde hizmete aldı. Patenti alınan projenin DEÜ yerleşkelerinde yeni öğretim döneminde yaygınlaştırılmasını planladıklarını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Çevreye duyarlı şekilde sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan projemiz, çağın teknolojik imkanlarını ve acil durumlara yönelik hizmetleri içinde barındırıyor" dedi.

İzmir'in köklü yükseköğretim kurumu olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kampüslerinde öğrencilerin kullanımına yönelik oluşturduğu Akıllı Çardak projesinin ilkini hizmete aldı. DEÜ'nün Türkiye'nin ilk bayrak müzesi olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Yerleşkesinde kullanıma sunduğu Akıllı Çardak, güneş panelleri aracılığıyla elektrik üretebiliyor, şarj istasyonu, wi-fi hizmeti, çeşitli oyun ve müzik dinleme imkanı sunabiliyor.

DEÜ Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğünce hazırlanan projeye ilişkin bilgi veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Hazırlanan Akıllı Çardak projemiz ile öğrencilerimiz için kampüslerimizde çok amaçlı aktif dinlenme alanları oluşturuyoruz. Projemize yönelik ilk çıktımızı deneyimleme fırsatı yakaladık ve oldukça memnun kaldık" dedi.

Projenin DEÜ yerleşkelerinde yeni öğretim döneminde yaygınlaştırılmasını planladıklarını kaydeden Rektör Hotar, "Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi olarak, üst düzey akademik eğitimin yanı sıra; öğrencilerin ve toplumun hayatını kolaylaştıracak inovatif ve sürdürülebilir çözümler de üretiyoruz. Bu çerçevede, ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirilen ve DEÜ Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan Akıllı Çardak projemizin ilk kullanılabilir örneğini, DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzemizin yerleşkesinde test ettik. Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji olanaklarından yararlanma ve sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda şekillenen projemiz, tamamen çevreye duyarlı şekilde hazırlandı. Çağımız teknolojilerini de içinde barındıran projemizin hayırlı olmasını diliyoruz" bilgisini paylaştı.

Deprem titreşim sensörüne sahip

Hazırlanan projeyle ilgili detayları da paylaşan Rektör Hotar, şunları kaydetti:

"Kampüslerimizde kullanılmayan metal ve ahşap malzemelerle üretilen, Türk Patent ve Marka Kurumundan patentini aldığımız çardaklarımız, çatısındaki güneş panelleri ile elektrik üretiyor. Şarj istasyonu, wi-fi internet hizmeti, acil müdahale malzemeleri, ısı ve nem sensörü, vantilatör ve hava kalite sensörü olan; oyun ve müzik dinleme imkanı sunan akıllı çardaklarımız, kampüslerimizde önemli bir sosyal alan olarak da öne çıkıyor. Projedeki katkıları için DEÜ Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan ve DEÜ Teknik Atölyeler Şube Müdürü Aziz Yapıcı'ya teşekkür ediyoruz."