Ders kitapları değişebilir: Dünya'nın yapısı için yeni keşif!

Yapılan çalışmalara göre Dünya'nın ekirdeğinin merkezinde yaklaşık 750 kilometre çapında metal bir küre bulunuyor.

Dünya'nın katmanlarını şimdiye kadar her zaman dört farklı gruba ayırdık: yer kabuğu, manto, dış çekirdek ve iç çekirdik. Ancak yapılan son çalışmalar iç çekirdeğin kendi içinde de bir katman olduğunu ortaya koydu. Buna göre Dünya'nın beşinci bir katmanı daha bulunuyor.

Dünya'nın katmanlarına bir yenisi eklenebilir

Sismologlar, sismik dalgaları inceleyerek gezegenimiz hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlar. Bilim insanları arasında ise gezegenin iç çekirdeğinde demir-nikel alaşımından oluşan katı bir küre olup olmadığı konusunda ise uzun yıllardır devam eden bir tartışma mevcut.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden sismologlar ise son yaptıkları çalışmalar ile bu tartışmayı sona erdirebilir. Yapılan çalışmalara göre çekirdeğin merkezinde yaklaşık 750 kilometre çapında metal bir küre bulunuyor. Sismologlar, 200 farklı depremin yarattığı dalgaları izleyerek bu sonuca vardıklarını belirtiyor.

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Sismologlar bu dalgaları yeni bir teknoloji kullanarak izlediklerini aktarıyor. Araştırmacılar, içinden geçtikleri malzemeye bağlı olarak dalgaların hareketlerini izleyerek gezegenin iç kısmının farklı bölümlerinin malzeme özelliklerini öğrenebiliyorlar.

Bu araştırma Dünya'nın oluşum sürecini de aydınlatabilir. İç çekirdeği, Dünya'nın evrimsel tarihinin zaman kapsülü olarak yorumlayan bilim insanları, bu sayede gezegenimizin geçmişi hakkında daha fazla fikir edinebileceklerini ifade ediyor. İç çekirdekte iki farklı katman oluşumu ise iki farklı zaman dilimini işaret ediyor.

İç çekirdeğin, merkezindeki katmanın nasıl oluştuğu ise henüz aydınlanmış değil. Araştırmacılar, gezegenin merkezinde, çekirdeğin yapısında büyük değişiklikler yaratan büyük bir olay yaşanmış olabileceğini düşünüyorlar.

Dünya'nın merkezi hakkında bu soruların da ilerleyen yıllarda cevaplanması bekleniyor. Peki siz Dünya'nın merkezi ve katmanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.