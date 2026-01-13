Haberler

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yurt dışı kripto borsalarının Türkiye'de yerleşik kişileri hedef alarak reklam, yönlendirme ve kaldıraçlı işlem yaptırmasını açıkça yasaklamasına rağmen, MEXC Global için sosyal medya ve Telegram üzerinden yürütülen bonuslu kampanyalar ve fenomen paylaşımları dikkat çekiyor.

  • MEXC Global, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için skor tahmini yapanlara 25 veya 50 USDT bonus veren bir kampanya düzenliyor.
  • SPK düzenlemeleri, yurt dışı platformların Türkiye'deki yatırımcıları hedef alan bonuslu yönlendirme, referans kampanyaları ve ödüllü etkinlikleri yasaklıyor.
  • MEXC Global hakkında daha önce hesap dondurma, ani delist ve destek sorunlarına ilişkin şikayetler gündeme gelmişti.

X (Twitter) ve Telegram gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerde, bazı kripto içerik üreticilerinin MEXC Global kampanyalarına ilişkin yönlendirme ve duyurular yaptığı görüldü. Paylaşımlarda, Galatasaray–Fenerbahçe derbisi için skor tahmini yapanlara 25 veya 50 USDT bonus verileceği, katılım için ise MEXC Global'e ait referans linkleri üzerinden kayıt olunması gerektiği belirtildi.

Şevki Kara, Nusret Çakırbeyli, Kripto Capris, Gözde Analiz, Bilgi Kripto, Doğancan Çakırlı, Coindoktorunuz, Cryptoches, Coin Craft, Teknikçi ve Derin Analiz gibi kripto topluluklarında bilinen bazı isimlerin yer aldığı hesaplar ve Telegram gruplarında, MEXC Global'e yönlendiren bağlantıların ve ödüllü kampanya duyurularının paylaşıldığı dikkat çekti. Bu içeriklerde kullanıcıların MEXC'ye kayıt olup KYC doğrulaması yapması ve kendilerine verilen referans linkleriyle işlem gerçekleştirmesi istendi.

BONUS, REFERANS VE SKOR TAHMİNİ: SPK'NIN YASAKLADIĞI MODEL Mİ?

Telegram gruplarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan içeriklerde, MEXC Global'in Türk kullanıcılar için özel bonuslar sunduğu, referans linkleriyle yeni kullanıcı çektiği ve futbol maçları üzerinden skor tahmini gibi etkinliklerle platforma katılımı teşvik ettiği görüldü.

SPK düzenlemelerine göre, bu tür bonuslu yönlendirmeler, referans kampanyaları ve ödüllü etkinlikler, eğer yurt dışı bir platform tarafından Türkiye'deki yatırımcıları hedef alacak şekilde yürütülüyorsa, açıkça yasaklanan faaliyetler arasında yer alıyor.

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

BAHİS BENZERİ ETKİNLİKLER TARTIŞMA YARATTI

Galatasaray–Fenerbahçe gibi yüksek ilgi gören futbol maçları üzerinden skor tahminine dayalı kampanyalar düzenlenmesi de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı yatırımcılar, bu tür etkinliklerin kripto yatırımından ziyade bahis benzeri bir yapıya dönüştüğü yorumunu yaparken, özellikle bonus vaadiyle kullanıcıların platforma çekilmesinin riskli olabileceğine dikkat çekiyor.

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

YATIRIMCILAR NEDEN ENDİŞELİ?

MEXC Global hakkında daha önce hesap dondurma, ani delist ve destek sorunlarına ilişkin şikâyetler gündeme gelmişti. Şimdi ise bu platformun, SPK tarafından yasaklanmış faaliyet modeliyle Türkiye'de kullanıcı çekmeye devam ettiği iddiaları, yatırımcılar açısından yeni bir risk başlığı oluşturuyor.

Uzmanlara göre, SPK'nın açık yasağına rağmen yurt dışı bir platforma yönlendirilerek işlem yapan yatırımcıların, olası bir mağduriyet durumunda Türkiye'de muhatap bulamama ve hak arayamama riski bulunuyor.

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Suriye ordusu, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Suriye'de kritik bölge "kırmızı" renkle işaretlendi
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu

Emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Türkiye'nin dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı

Dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Pehlevi'den yeni mesaj: Binlerce polis ve asker baskıya katılmamak için işe gitmiyor

Şah'ın oğlundan yeni mesaj: Ülkedeki binlerce polis ve asker...
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu

Galatasaray'a dünya yıldızı! Gözden çıkarılan rakam belli oldu
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalan Türk milyarderden acı haber
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

AK Parti'ye mi geçiyor? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Otomobil devi fabrikayı kapattı, AB işsiz kalanlar için 380 milyon TL destek verdi

Otomobil devi fabrikayı kapattı, işsiz kalanlara milyonlar yağdı
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yöneltilen suçlamalar

İşte Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'na yöneltilen 5 suçlama
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu

2026 fitre miktarı belli oldu
Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi

Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Manşeti atarken şöyle yazın. Şunlardan kesinlikle UZAK durmak gerekir diye.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı