Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 53 saatlik bir süre geçti. Kısa bir süre önce açıklanan son veriler deprem kaynaklı 6 bin 234 ölü ve 37 bin 11 yaralının olduğunu gözler önüne seriyor. Depremin ardından ülkemize maddi ve manevi destekler de gelmeye başladı. Öte yandan resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşlar da depremden etkilenenlere yardımcı olmak için kolları sıvadı. Bu noktada depremzedelerin kolaylıkla ulaşabileceği ve yardım alabileceği web sitelerini derledik.

Depremzedelerin yardım alabileceği web siteleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Son olarak depremden etkilenen vatandaşlara yardım amaçlı geliştirilen web siteleri hizmete girmeye başladı.

sesver.in

deprem.io

afetbilgi.com

Yukarıdaki web sitelerinin resmi kurumlar tarafından geliştirilmediğini, depremzedelere yardımcı olmak isteyen vatandaşlar tarafından kullanıma sunulduğunu belirtelim.

Not: Yardıma ihtiyacı olanların işini kolaylaştırmak adına söz konusu sitelerin linklemelerini yaptık.

Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

sesver.in

Yardıma ihtiyacı olanlarla yardım edebilecekleri buluşturmayı hedefleyen web sitesi, otomatik konum paylaşma, sesli görüşme gibi birçok özelliği sayesinde hızlı müdahale şansını önemli ölçüde artırmayı odak alıyor. Siteye ilk giriş yaptığınızda karşınıza "Yardım İstiyorum" ve "Yardım Edebilirim" olmak üzere iki farklı seçenek çıkıyor. Mevcut durumunuza göre seçeneklerden birisine tıklamanız gerekiyor. Bunun dışında uygunsuz davranışta bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtelim.

deprem.io

Bu internet sitesi yukarıdaki gibi yardıma ihtiyacı olanlarla yardım edebilecekleri buluşturuyor. Bu noktada sesli görüşme gibi özelliklerin aksine daha çok form doldurarak taleplerin iletilmesini odak alıyor. Siteye ilk giriş yaptığınız zaman eğer yardıma ihtiyacınız varsa "Ben/Tanıdığım Enkazda", "Gıdaya İhtiyacım Var" ve "Isınmaya ihtiyacım Var" seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Bunun dışında yardım etmek istiyorsanız, "Enkaz Altında Olanlar", "Gıda İhtiyacı Olanlar" ve "Isınma İhtiyacı Olanlar" sekmelerine tıklayarak gerekli bilgileri alabiliyorsunuz.

afetbilgi.com

Bu internet sitesi afetle ilgili bilgilerin iletilmesine aracı oluyor. Geçici barınma noktaları, güvenli toplanma alanları, eşya bağışı imkanları ve Kızılay kan bağışı noktaları gibi önemli ve kritik bilgilere ulaşma imkanınız var.

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