Depremzedelerin Kahramanı: Nemrutkopter

Elazığ'da deprem felaketinden sonra yerleşen lise öğrencisi Yuşa Tunahan Meriç, Adıyaman'da yarım kalan projesini tamamlayarak, 'Nemrutkopter' adını verdiği güneş enerjisi ile çalışan dron geliştirdi. Projede birlikte çalıştığı öğretmeni Eyüp Aşkın'ı da depremde kaybeden Meriç, 'Teknofest'e gidip Eyüp hocamı temsil etmek istiyorum. Onun adına birinci olmak istiyorum' dedi.

ELAZIĞ'a deprem felaketinden sonra yerleşen lise öğrencisi Yuşa Tunahan Meriç (15), Adıyaman'da yarım kalan projesini tamamlayarak, 'Nemrutkopter' adını verdiği güneş enerjisi ile çalışan dron geliştirdi. Projede birlikte çalıştığı öğretmeni Eyüp Aşkın'ı da depremde kaybeden Meriç, " Teknofest'e gidip Eyüp hocamı temsil etmek istiyorum. Onun adına birinci olmak istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'daki evi ile eğitim gördüğü özel okul ağır hasar alan 9'uncu sınıf öğrencisi Yuşa Tunahan Meriç, ailesi ile Elazığ'a yerleşti. Özel bir okula kaydını yaptıran Meriç, depremde kaybettiği öğretmeni Eyüp Aşkın ile başlattığı projeyi burada bitirme kararı aldı. Öğretmeni ile güneş enerjili dron üzerinde çalışan Meriç, temin ettiği malzemeler ile projesini tamamladı. Güneş enerjisi ile çalışan dron geliştiren Meriç, adını da 'Nemrutkopter' koydu.

'BİR NEVİ HAVADA ŞARJ OLUYOR'

Deprem nedeniyle yarım kalan hayallerini Elazığ'da gerçekleştirmeye çalıştığını anlatan Yuşa Tunahan Meriç, "Dron her türlü hareketi yapabiliyor. Rüzgara ve güneşe dayanıklıdır. Saatte 120 kilometre hıza çıkabiliyor. En düşükte dakikada bin 950 devir, en yüksekte de 19 bin 500 devir yapabiliyor. 5 inç, 3 bıçaklı pervane ile daha ağır yükler de taşıyabiliyor. 2 bıçaklı pervaneli modelim de var; o daha hızlı gidebiliyor. Güneş paneli, 4,2 volt bataryaya destek çıkıyor. Bir nevi havada şarj oluyor. Teknofest'e gidip depremde kaybettiğim Eyüp hocamı temsil etmek istiyorum. Onun adına birinci olmak istiyorum" dedi. Meriç'in öğretmeni Dilber Özdemir de "Adıyaman'dan gelen öğrencimizin tek hayali; dron yapmaktı. Geldiği okulda hocasını kaybettiği için projesi yarım kalmıştı. Bu okulda Tunahan'ın hayalini gerçekleştirdik" diye konuştu.(DHA)