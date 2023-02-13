Depremzedelere yuva olabilecek karavan çeşitleri!

Çadır ve konteyner yardımı bekleyen depremzedelerin bir diğer sığınma yolu da karavanlar oldu. Peki karavan çeşitleri neler?

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da maalesef birçok vatandaşımızı kaybettik.

Depremzedelere kısa süreliğine yuva olabilecek karavan çeşitleri

Depremin ardından birçok insan hayatını kaybederken bölgedeki vatandaşlarımızdan çoğu da evsiz kaldı. Çadır ve konteyner yardımı bekleyen depremzedelerin bir diğer sığınma yolu da karavanlar oldu. Depremde evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlarımızdan bazıları karavanları araştırmaya başlamış durumda. Bizler de ihtiyaca göre karavan çeşitlerini bir araya getirdik.

Genellike seyahat ve kamp yapmak için tercih edilen karavanlar bu süreçte depremzedelere yuva olabilir. Çeşitlerine göre birçok farklı karavan bulunuyor. Son dönemde ise çekme karavan, motokaravan, dönüştürülmüş karavan(camper), pick-up karavan ve gözyaşı karavan olarak isimlendirilen türevler öne çıkıyor.

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1. Çekme karavan

Çekme karavanlar motorlu bir taşıtın arkasına bağlanarak seyahat edilebilen bir karavan türüdür. Diğer karavanlara göre daha büyük olan çekme karavanlar genellik tuvalet, duş ve mutfağa sahiptirler. Tüm bu özellikleri ile adeta bir ev görevi görebilirler. Büyüklüklerine göre tek akslı ve çift akslı olabilen bu araçların manevra kabiliyetinin kısıtlı olduğunu söylemekte de yarar var. Bu nedenle kontrolleri bir hayli zor olabilir.

2. Gözyaşı karavan

Bir tür çekme karavan olan gözyaşı karavanlar boyutları dolayısıyla diğerlerinden ayrılıyor. Küçük boyutları nedeniyle motor kapasitesi düşük araçlarla da çekilebilen bu araçların içerisinde maalesef duş ve tuvalet bulunmuyor. Genellikle iki kişinin barınmasına izin verecek şekilde tasarlanan gözyaşı karavanların dış tarafında ise bir mutfak bölümü yer alıyor. Bu karavanlar kompakt boyutları sayesinde daha kolay kullanım sunuyor.

3. Motokaravan

Motokaravanlarda karavan ile motorlu taşı bir bütündür. Motokaravanların en avantajlı tarafı başka bir araca ihtiyaç duymamalarıdır. Diğer yandan bu karavanlarda da genellikle tuvalet, duş ve mutfak bulunur. Bu da kullanıcılarına büyük kolaylık sağlar. Çekme karavanlara göre kullanımı çok daha kolay olan motokaravanları kullanmak için ise A sınıfı ehliyet gerektiğini hatırlatalım.

4. Camper (Dönüştürülmüş)

Dönüştürülmüş karavan modelleri genellikle panelvan ya da minibüs gibi araçların ihtiyaca göre değiştirilmesi ile ortaya konulur. Bu karavanlar kullanıcılarının tercihine göre oldukça lüks olabildiği gibi sadece temel ihtiyaçlar için de dizayn edilebilir. Başka bir araca ihtiyaç duymadan hareket etmesi ile avantajlı olan bu karavanlar diğer yandan motokaravanlar kadar geniş alan sunamazlar.

5. Pick-up karavan

Özellikle son dönemde popülerleşen pick-up karavanlar, uygun pick-up modellerinin arkasına yerleştirilen bölümden oluşuyor. Boyutları ile oldukça kullanışlı olabilen bu araçların iç kısmında ise genellikle birkaç kişilik yatma bölümü bulunuyor. Mutfak bölümünün dışarıda olduğu karavanların iç kısmında ise duş ve tuvalet maalesef bulunmuyor. Ancak çıkarılabilen yapısı ile geçici çözümler için bu karavanlar kısa süreler için oldukça kullanışlı olabilir.

Kış aylarının ortasında barınma depremzedeler için büyük bir önem taşıyor. Biz de önümüzdeki süreçte barınma seçeneklerinden biri olabilecek karavanları bir araya getirdik. Kısa sürede tüm vatandaşlarımızın yuvalarına kavuşmalarını diliyoruz.

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremzedelere böyle yardım edebiliriz:

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