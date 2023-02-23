Depremzede çocuklar için gönüllü eğitim platformu kuruldu!

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, şüphesiz ki hepimizi derinden etkiledi. Bu süreçten en çok etkilenen kesimlerden biri de çocuklar oldu. Sosyal medya aracılığıyla pek çok insan, ailesini kaybetmiş çocuklara yardımda bulunurken, depremzede çocuklara eğitim konusunda da yeni bir platform kuruldu. İşte haberin detayları…

Depremzede çocuklara ücretsiz eğitim: Gönüllü Ders!

Bu depremden etkilenen çocukların eğitim ihtiyacı, deprem bölgesinde eğitimin durması nedeniyle askıya alınmış durumda. Bu sorunu fark eden ve sayısı binden fazla olan bir topluluk bu konuyla ilgilenmek için bir site kurdu. Öyle ki, bu sitede yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerine LGS özelinde ücretsiz online ders verilecek. Anlık olarak 2723 öğrencisi bulunan platform, 1656 öğretmeni de bünyesinde barındırıyor.

Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu platformdan eğitim almak isteyen öğrencilerin kısacık bir form doldurup hangi derslerden eğitim almak istediğini seçmeleri yeterli oluyor. Ayrıca platform, bünyesinde gönüllü olarak çalışan rehberlik öğretmenleriyle psikolojik destek alması gereken çocuklara bu imkanı da sağlayabiliyor.

Deprem anında ve sonrasında hayat kurtarabilecek web siteleri!

Yeterli gönüllü öğretmen sayısına ulaşıldığı için şu anlık öğretmen alımı durdurulmuş durumda. Ders programlarının oluşturulmaya başlandığı eğitim, mart ayının ilk haftasında başlayacak. Ayrıca bu eğitim sadece depremin gerçekleştiği Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis şehirlerinde yaşayan depremzede çocukları kapsıyor.

Platforma buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.