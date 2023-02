Depremin uydu görüntüleri yayınlandı!

Türkiye, merkez üsleri Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. Depremlerin ardından ise büyük yıkımlar meydana geldi. ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, iki deprem sonrasındaki yıkımı gösteren uydu görüntülerini paylaştı.

ABD'li şirket, yıkımın öncesi ve sonrasını paylaştı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Merkez üssü olarak Pazarcık ve Elbistan'ın belirlendiği depremler Hatay, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'i de etkiledi.

Our latest images from the #earthquake in #Turkey. Weather and cloud cover have been a factor in obtaining new imagery of the affected areas. We will be releasing new imagery as we get it. Seen here is a before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) overview of #Islahiye, Turkey. pic.twitter.com/CAvQvjb1bZ — Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023

ABD merkezli şirket Maxar ise sosyal medya üzerinden depremin uydu görüntülerini paylaştı. Şirket, Türkiye'de 10 ilin yıkımına neden olan depremlerin sonrasındaki değişimi ortaya koydu. Paylaşımda Gaziantep'in İslahiye ilçesinin 4 Ekim 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihli uydu görüntülerine yer verdi.

Bununla birlikte şirket, hava durumu ve bulutlar nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde uydu görüntüsü almakta zorlandıklarını belirtti. Yeni görüntüleri elde ettiklerinde ise paylaşacaklarını duyurdu. Ayrıca Çin merkezli Spacety şirketine ait Chaohu-1 uydusu da felaketin görüntülerini ortaya çıkardı.

Uzmanlar, afet bölgesindeki durumun belirsizliği ve artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle uzaktan algılama uydularının bilgi edinmenin ana aracı haline geldiğini söyledi. Ayrıca görüntülere bakıldığı zaman merkez üssüne yakın yerlerin ağır hasar aldığını da görmek mümkün.

