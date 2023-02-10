Depremin internet altyapısına etkisi gözler önüne serildi!
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6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından öğle vakitlerindeki 7.6'lık depre felakelerinin…
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından öğle vakitlerindeki 7.6'lık depre felakelerinin ardından tüm Türkiye'nin kalbi adeta afet bölgesinde atıyor. Yaşanan olayın ardından olumsuz etkilenen alanlardan birisi de internet altyapısı oldu.
Türkiye'de internet trafiği depremden sonra önemli ölçüde azaldı
Deprem sonrasında hiç kuşkusuz iletişimin büyük bir önemi var. Özellikle internet ağı sayesinde birçok insanın hayatı kurtuldu. Ancak yaşanan felaketin ardından internet altyapısı büyük bir zarar gördü. DDoS koruma sağlayıcısı Cloudflare, Türkiye'deki internet trafiğinin duruma ilişkin verileri paylaştı.
Veriler, deprem bölgelerindeki internet trafiğinin bir önceki haftanın yarısına indiğini gösteriyor. Ayrıca, İlk günlere nazaran internet trafiği yükselse de şu anda trafik bir önceki haftaya göre yüzde 8 daha düşük. Cloudflare, ikinci depremden sonraki saatlerde internet trafiği yüzde 94 azaldığını söylemişti.
Dünyaca ünlü futbolcuların Türkiye'ye deprem desteği artıyor!
Depremde ölen, yaralanan, kurtulan ve yıkılan bina sayısı -Güncel-
Ölü sayısı: 18 bin 342
Yaralı sayısı: 74 bin 242
Yıkılan bina sayısı: 6 bin 444 – Önceki açıklamaya ait
Kurtarılan kişi sayısı: 8 bin+
Toplam arama-kurtarma personel sayısı: 103 bin 800+ – Önceki açıklamaya ait
Acil sağlık personel sayısı: 14 bin 429 – Önceki açıklamaya ait
Ek hekim sayısı: 17 bin 929 – Önceki açıklamaya ait
Toplam sağlık personel sayısı: 143 bin 829 – Önceki açıklamaya ait