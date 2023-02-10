Depremin internet altyapısına etkisi gözler önüne serildi!

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından öğle vakitlerindeki 7.6'lık depre felakelerinin ardından tüm Türkiye'nin kalbi adeta afet bölgesinde atıyor. Yaşanan olayın ardından olumsuz etkilenen alanlardan birisi de internet altyapısı oldu.

Türkiye'de internet trafiği depremden sonra önemli ölçüde azaldı

Deprem sonrasında hiç kuşkusuz iletişimin büyük bir önemi var. Özellikle internet ağı sayesinde birçok insanın hayatı kurtuldu. Ancak yaşanan felaketin ardından internet altyapısı büyük bir zarar gördü. DDoS koruma sağlayıcısı Cloudflare, Türkiye'deki internet trafiğinin duruma ilişkin verileri paylaştı.

For more than three days, Internet traffic in #Turkey continues to be impacted, mostly after Monday's second large #earthquake, but it has been recovering. Today, at 10: 30 UTC, traffic is 8% lower than in the previous week (yesterday it was 17% lower). ??https://t.co/nJq2c4t4D9 pic.twitter.com/ZMXCJVsiFY — Cloudflare Radar (@CloudflareRadar) February 9, 2023

In the following provinces in #Turkey, there is less than half of the usual traffic compared to the previous week: Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Hatay. pic.twitter.com/480rSjRbcv — Cloudflare Radar (@CloudflareRadar) February 9, 2023

Veriler, deprem bölgelerindeki internet trafiğinin bir önceki haftanın yarısına indiğini gösteriyor. Ayrıca, İlk günlere nazaran internet trafiği yükselse de şu anda trafik bir önceki haftaya göre yüzde 8 daha düşük. Cloudflare, ikinci depremden sonraki saatlerde internet trafiği yüzde 94 azaldığını söylemişti.

Dünyaca ünlü futbolcuların Türkiye'ye deprem desteği artıyor!

Depremde ölen, yaralanan, kurtulan ve yıkılan bina sayısı -Güncel-

Ölü sayısı: 18 bin 342

Yaralı sayısı: 74 bin 242

Yıkılan bina sayısı: 6 bin 444 – Önceki açıklamaya ait

Kurtarılan kişi sayısı: 8 bin+

Toplam arama-kurtarma personel sayısı: 103 bin 800+ – Önceki açıklamaya ait

Acil sağlık personel sayısı: 14 bin 429 – Önceki açıklamaya ait

Ek hekim sayısı: 17 bin 929 – Önceki açıklamaya ait

Toplam sağlık personel sayısı: 143 bin 829 – Önceki açıklamaya ait