Depremden etkilenen kişi sayısı açıklandı!

Güneydoğu Anadolu depreminin üzerinden 30 saatlik bir süre geçti. Depremden etkilenen bölgelerde kapsamlı arama kurtarma çalışmalar sürerken, geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamaya göre 3 bin 381 ölü ve 20 bin 426 yaralı var. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kısa süre önce yaptığı açıklamada depremin doğrudan etkilediği kişi sayısını açıkladı.

Murat Kurum: Depremden 13.5 milyon vatandaş doğrudan etkilendi

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz dakikalarda yaptığı açıklamada depremle ilgili son detayları paylaştı. Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde ciddi can kayıplarına neden olan depremin 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkilediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Depremzedelerin sığınabileceği tesislere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde görülen depreme ilişkin yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 günlük yas ilanı kararını imzaladığını duyurdu. Buna göre, bayrakların 12 Şubat 2023'e kadar yarıya çekileceği bildirildi.

Erdoğan'ın imzaladığı kararda, "6 Şubat 203 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

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