Depremde zarar gören baz istasyonu sayısı açıklandı!

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Facianın beşinci gününde kurtarma çalışmaları hala devam ederken, temel gıda ve iletişim gibi ihtiyaçları gidermek için çalışmalar sürüyor. Bildiğiniz üzere özellikle iletişim bölgede büyük bir sorun haline gelmişti. Baz istasyonlarındaki hasarlar ve yoğunluk nedenli aksamalar, hem ekiplerin hem de enkaz altındakilerin iletişimini zorlaştırdı. Son olarak Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone baz istasyonları ile ilgili son durumu paylaştı. İşte ayrıntılar…

1.400'den fazlası onarılarak yeniden devreye sokuldu!

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, bölgede 8.900 baz istasyonu bunuluyordu. Deprem anında pek çok yapı gibi bu istasyonların da bir kısmı zarar gördü. 1400 adedi hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Oldukça ciddi bu sayıya bir de yoğunluk eklenince iletişim ciddi anlamda zarar gördü. Şu ana kadar bu istasyonların yüzde 90'ı tamir edildi. Yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

Ülkemizi derin üzüntüye boğan depremden bölgedeki çalışanları ve teknik donanımları ile etkilenen operatörler iletişim kapasitesinin artması için ilk günden itibaren çalışmalarına devam ediyor. Depremler sonrasında, bölgedeki çalışanlarının depremden etkilenmesi sebebiyle ilgili tüm illere personel ve gerekli ekipmanları sevk eden operatörler, bir yandan hasar tespitleri yaparken bir yandan da kesintiye uğrayan baz istasyonlarını çalışır vaziyete getirmek için çalıştılar.

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Öte yandan, depremin ağır hasara ve yıkıma uğrattığı birçok bina gibi baz istasyonları da hem yıkıma uğrarken hem de elektrik enerjisi sağlanamaması gibi etkenler nedeniyle iletişim kesintisi yaşadı. Operatörler iletişimi ayağa kaldırmak adına, bölgedeki personelini diğer illerden gelen çalışanlar ile takviye ederken, yıkılan baz istasyonlarının yerine mobil baz istasyonları sağladılar ve enerji kesintisi yaşayan mevcut baz istasyonları için de jeneratör ve seyyar enerji kaynaklarını Türkiye'nin dört bir yanından temin ettiler.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan bölgedeki tüm iletişim üye operatörlerimizin altyapılarıyla sağlanmıştır.Enerjisiz kalan, yıkılan ve ağır hasar alan baz istasyonlarının bölgede tam kapasiteyle hizmet verilmesini zorlaştırsa da birçok alternatif çalışma gerçekleştirilmiştir. Lojistik, hava muhalefeti ve bölgede yaşanan yıkım gibi tüm Türkiye'yi etkileyen şartlar çerçevesinde bölgede şu ana kadar yapılan iyileştirme çalışmaları şu şekildedir:

Bölgede bulunan 8.900 baz istasyonundan, depremde hasar gören ve çalışamaz hale gelen 1.400'den fazlası onarılarak yeniden devreye sokulmuştur. Bölgedeki baz istasyonlarının %90'ı hizmet verir durumdadır.

Enerji ihtiyacının karşılanması için bölgeye sevk edilen toplam jeneratör sayısı 3.500'ün üzerindendir.

Bölgede hasar görmüş, kullanılamayacak hale gelmiş baz istasyonların yokluğunu gidermek üzere halihazırda bölgeye toplam 241 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Mobil baz istasyonları ortak iletişim altyapısı sağlamakta olup üyelerimiz tarafından farklı lokasyonlarda vatandaşların ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılamaktadır

Bölgede iletişimin devamlılığını temin etmek için toplam 1.830 saha çalışanı 7/24 görev yapmaktadır.