Deprem sonrası yardım eli uzatan, tıbbi ve lojistik malzeme ile ekip yollayan ülkeler!
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Türkiye'de yaşanan Güneydoğu Anadolu depremi sonrasında birçok ülke tıbbi ve erzak yardımı yapacağını ve ekip göndereceğini açıkladı.
Bugün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi. İşte deprem sonrası yardım eli uzatan ülkeler…
912 ölü, 5 bin 385 yaralı ve 2 bin 818 bina enkazı! 45 ülke yardım eli uzattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yaşanan deprem sonrası yaptığı destek çağrısının ardından 45 ülkenin destek talebine yanıt verdiğini açıkladı. Bu ülkelerden 23'ü Türkiye'ye yardım göndermek için hazır olduğunu, hatta bazıları sevkiyatların başladığını ve ekiplerin yola çıktığını açıkladı.
Azerbaycan
Tıbbi ve diğer malzemelerin havayolu ile sevkiyatı başladı. Kurtarma ekipleri hazırlanıyor.
Rusya
İsrail
Deprem enkazına yardım etmek için tüm tıbbi yardım ve kurtarma ekiplerinin hazırladığını, birkaç saat içinde Türkiye'de olacağını açıkladı.
Ukrayna
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, " Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız." dedi.
Pakistan
Japonya
Polonya
Deprem enkazında yardım etmek için itfaiyecilerini gönderecek. Türkiye resmi olarak kabul etti.
ABD
İran
KKTC
Çekya
Türkiye, malzeme ve ekip yardımını kabul etti. 68 kişilik USAR timi (arama kurtarma) yardım için yola çıktı.
Belçika
Hollanda
İtalya
Çin
Fransa
İngiltere
Yunanistan
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Kaynaklarımızı Türkiye için seferber ediyoruz" dedi.
İspanya
Arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geliyor.
Macaristan
Arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geliyor.
Ermenistan
Türkiye'ye yardım gönderme talebinde bulundu ve başsağlığı diledi.
Hindistan
Hindistan Afetle Mücadele Ulusal Gücünden 100 kişilik bir ekip Türkiye'ye geliyor.
Tayvan
Türkiye'ye 200 bin dolarlık yardım göndereceğini açıkladı
Yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir
https://shiftdelete.net/cumhurbaskani-yardimcisi-deprem-sonrasi-ilk-aciklama
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