Deprem sonrası yardım eli uzatan, tıbbi ve lojistik malzeme ile ekip yollayan ülkeler!

Türkiye'de yaşanan Güneydoğu Anadolu depremi sonrasında birçok ülke tıbbi ve erzak yardımı yapacağını ve ekip göndereceğini açıkladı.

Bugün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi. İşte deprem sonrası yardım eli uzatan ülkeler…

912 ölü, 5 bin 385 yaralı ve 2 bin 818 bina enkazı! 45 ülke yardım eli uzattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yaşanan deprem sonrası yaptığı destek çağrısının ardından 45 ülkenin destek talebine yanıt verdiğini açıkladı. Bu ülkelerden 23'ü Türkiye'ye yardım göndermek için hazır olduğunu, hatta bazıları sevkiyatların başladığını ve ekiplerin yola çıktığını açıkladı.

Azerbaycan

Tıbbi ve diğer malzemelerin havayolu ile sevkiyatı başladı. Kurtarma ekipleri hazırlanıyor.

Rusya

İsrail

Deprem enkazına yardım etmek için tüm tıbbi yardım ve kurtarma ekiplerinin hazırladığını, birkaç saat içinde Türkiye'de olacağını açıkladı.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, " Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız." dedi.

Pakistan

Japonya

Polonya

Deprem enkazında yardım etmek için itfaiyecilerini gönderecek. Türkiye resmi olarak kabul etti.

ABD

İran

KKTC

Çekya

Türkiye, malzeme ve ekip yardımını kabul etti. 68 kişilik USAR timi (arama kurtarma) yardım için yola çıktı.

Belçika

Hollanda

İtalya

Çin

Fransa

İngiltere

Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Kaynaklarımızı Türkiye için seferber ediyoruz" dedi.

İspanya

Arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geliyor.

Macaristan

Arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geliyor.

Ermenistan

Türkiye'ye yardım gönderme talebinde bulundu ve başsağlığı diledi.

Hindistan

Hindistan Afetle Mücadele Ulusal Gücünden 100 kişilik bir ekip Türkiye'ye geliyor.

Tayvan

Türkiye'ye 200 bin dolarlık yardım göndereceğini açıkladı

Yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir

https://shiftdelete.net/cumhurbaskani-yardimcisi-deprem-sonrasi-ilk-aciklama

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