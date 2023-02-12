Deprem sonrası konteyner kentler hazırlanıyor!

Depremzedeler için çadırların kurulduğunu belirten Adil Karaismailoğlu, yakın zamanda ise konteyner kentlerin kurulacağını belirtti.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Cumhuriyet tarihinin en büyük faciası olarak kayıtlara geçmiş durumda. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremden sağ kurtulanlar için ise çalışmalar başlatılıyor.

Adıyaman'da konteyner kent için çalışmalar başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 ili etkileyen depremler sonrası yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şehirlerin olağan hayatına döndürmek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Karaismailoğlu, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların giderilmeye başlandığını açıkladı.

Adıyaman'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, depremzedelerin barınma ihtiyacı konusunda da önemli açıklamalar yaptı. Depremzedeler için çadırların kurulduğunu belirten Karaismailoğlu, yakın zamanda ise konteyner kentlerin kurulacağını belirtti.

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Konteyner kentler için çalışmaların başladığını aktaran Karaismailoğlu, ilk konteynerlerin Adıyaman'a gelmeye başladığını belirtti. Depremzedelere kalıcı konutlarına geçene kadar yuva olacak olan bu konteyner kentlerin yerleri belirlenirken, altyapı çalışmaları da başlatıldı.

Çadırların aksine hava koşullarına karşı çok daha dayanıklı olan konteyner konutlar depremzedeler için büyük önem taşıyor. Evlerini depremde kaybeden vatandaşlarımız bu sayede az da olsa daha konforlu bir alanda yaşama fırsatı yakalayabilecek. Depremzedelerin 1 yıl içerisinde ise kalıcı konutlarına yerleştirilmesi planlanıyor.

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