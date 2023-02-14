Deprem sonrası evlere girenler için kritik uyarı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı deprem sonrasında evlere giren vatandaşları uyardı. Ayrıca hasarlı bina sayısını da açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri analizin raporunu paylaştı. 10 ilde yapılan çalışmalar sonucunda 41 binden fazla binanın "yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı" olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Ayrıca AFAD'ın izni dışında evlere girilip eşya alınmaması gerektiğini söyledi.

AFAD koordinasyonu dışında evden eşya alınmamalı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, hasarlı bina sayısını da açıkladı. Rapora göre 10 ilde 41 bin 791 binaya yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti konuldu.

Gaziantep'teki açıklamasında Bakan Kurum, "Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı. Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ayrıca AFAD'ın koordinasyonuna da dikkat çekti. AFAD'ın izni olmadan hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini ifade eden Kurum, 41 binden fazla bina için çalışmalara başladıklarını söyledi. İnşaatların da ay sonuna kadar başlayacağını kaydetti.

6.5 şiddetinin üstünde 3. bir bölgesel depreminin olması halinde neredeyse 33 bin bina daha yıkılacak. Bu da mevcutta 6 bin 444 olan sayının 7 katına yükselebileceğini gösteriyor. Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarına göre, öncelikle önümüzdeki 6 ay, sonrasında ise 1 yıllık süreçte bu şiddette bir depremin yaşanması oldukça mümkün.

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