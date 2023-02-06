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Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

Teknoloji Haberleri

Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

Güneydoğu Anadolu depremi sonucunda açıklanan ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısını güncelleyerek paylaşıyoruz.

Bugün Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde -10'dan fazla ilde- büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Biz de bu haberimizde güncel ölü, yaralı ve kurtulan sayısı ile yıkılan bina sayılarını paylaşıyoruz.

Depremde ölen, yaralanan, kurtulan ve yıkılan bina sayısı!

Ölü sayısı: 1.762

Yaralı sayısı: 12 bin 68

Yıkılan bina sayısı: 5 bin 606

Kurtarılan kişi sayısı: 6 bin 800

Haberimiz sürekli olarak güncellenecektir.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Güneydoğu Anadolu Türkiye Deprem Teknoloji Haberler

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