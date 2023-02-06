Güzel ülkemiz Türkiye, bu sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04: 17 sıralarındaa 7.4 büyüklüğünde bir depreme…

Güzel ülkemiz Türkiye, bu sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04: 17 sıralarındaa 7.4 büyüklüğünde bir depreme maruz kaldı. Çevredeki 10 ilde de sarsıcı şekilde hissedilen depremde maalesef can kayıplarımız mevcut.

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler

Bugün gece 04: 17 sularında Kahramanmaraş'ta yaşanan, 7 km derinlikte meydana gelen ve 7.4 büyüklüğündeki deprem için Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssü olarak Pazarcık ilçesini işaret etti.

Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay gibi çevre şehirlerde de hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili yeni detaylar geldikçe içerik güncellenecektir.

Deprem anında yapılması gerekenler

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.