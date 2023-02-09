Deprem bölgesindeki iletişim sorununu Aksungur İHA çözüyor!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremle birlikte karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi de iletişim. Konuyla ilgili çalışmalar son hız devam ederken, kısa bir süre önce önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlarla Aksungur İHA'nın bölgedeki vatandaşlar için cep telefonu iletişim hizmeti sunmaya başladığını duyurdu.

Aksungur İHA deprem bölgesindeki iletişim sorununu çözüyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

Mühendislerimizle gurur duyuyorum. AKSUNGUR'un üzerine baz istasyonu koymayı başarmışlar. Hem görüntü alıp yetkililere ulaştırıyor, hem de yerdeki vatandaşlarımıza mobil internet erişimi sağlıyor. Helal olsun size ???????? pic.twitter.com/B4SgPaxfxY — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) February 9, 2023

Depremle birlikte maalesef iletişim konusunda da sıkıntılar yaşanmaya başladı. Hatta konuyla ilgili dün bir açıklama yapıldı ve depremler nedeniyle üç operatörün depremden etkilenen 10 ilde yer alan 8.900 baz istasyonundan 2.451 adedinin aldıkları ciddi hasar sebebiyle devre dışı kaldığı ifade edildi.

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İletişim sorununun çözülmesi için çalışmalar son hız devam ederken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından geliştirmekte oldukları teknolojinin ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdiğini duyurdu.

Aksungur İHA'nın hem anlık görüntü artardığı hem de üzerine yerleştirilen baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlara cep telefonu iletişim hizmeti sunduğu belirtiliyor.

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