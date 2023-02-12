Deprem bölgesinde 1 ay boyunca tüm telefon konuşmaları ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, deprem bölgesindeki iletişim için operatörler ile anlaşarak 1 ay boyunca tüm aramaların ücretsiz olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.6 ve 7.7 depremi hepimizi derinden sarstı. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken bölgedeki iletişim problemi için beklenen açıklama geldi. Öyle ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün yaptığı açıklamada konuyla ilgili GSM operatörleriyle görüştüğünü açıkladı.

Oktay: Deprem bölgesinde aramalar 1 ay ücretsiz!

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bugün yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki telefon konuşmalarının 1 ay boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Bu konuyla ilgili Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ile görüştüklerini söyleyen Oktay, bu sürece destekleri için operatörlere teşekkür etti.

Fuat Oktay'ın bugünkü açıklamasında öne çıkan diğer ifadeleri ise şu şekilde:

"Haberleşmenin sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yapılsa da operatörlerle görüşerek bir karar aldık. GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak. Bu sürece destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Zaman dayanışma zamanı."

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"Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Hatay'a ciddi derecede yoğunlaşmayı artırmış durumdayız. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belirli bir süre daha devam edeceğe benziyor. Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 230 bin binanın hasar tespit ekiplerince incelendi. Bu binalar çalışılmış durumda."