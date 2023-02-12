Deprem bölgesi hakkında dezenformasyona neden olan fenomen tutuklandı!

Deprem bölgesi hakkında dezenformasyona neden olduğu tespit edilen 2018 MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki depremin etkileri sürüyor. Facianın altıncı gününde olmamıza rağmen enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ederken, pek çok sorun da baş gösteriyor. Söz konusu problemlerden biri de ne yazık ki dezenformasyon. Deprem bölgesi ve orada yaşanan şeyler hakkında pek çok yalan bilgi ortalıkta dolaşıyor. Son olarak bu bilgilerden bazılarının yayılmasına neden olduğu tespit edilen MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı. İşte ayrıntılar…

MasterChef 2018'in şampiyonu Uğur Kardaş dezenformasyon yüzünden tutuklandı!

MasterChef yarışmasının 2018'deki şampiyonu Uğur Kardaş, oldukça dikkat çeken bazı iddialar ortaya attı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Kardaş, "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afgan biri gelip kolunu kesiyor ve altınları çalıyor" iddiasını sosyal medyadan yaymış ve iddiaların asılsız çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Olayın dezenformasyon olduğunun ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti. Kardaş, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklandı. Ünlü isim verdiği ifadede, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu" diyerek kendisini savundu.

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Emniyet'ten de Kardaş ile ilgili açıklama yapıldı:

"Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle;

Kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, bir kaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir somut delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur."

Ne yazık ki Uğur Kardaş'un akıbeti konusunda şu anda elimizde fazla bilgi bulunmuyor. Ancak, kısa süre içerisinde serbest kalması ve ortada bir dezenformasyon varsa tutuksuz yargılanması bekleniyor.